Sergio Moreno fitxa per l’FC Andorra

Torna a casa, i ho fa per jugar al Futbol Club Andorra. El migcampista internacional Sergio Moreno ha decidit acceptar l’oferta del club esportiu més antic del país i ha descartat les ofertes de l’Aguilas i del Ciudad Real per ajudar el club andorrà a ascendir a la Tercera Divisió espanyola, tal com va avançar el diari BonDia. Sergio Moreno, de 29 anys, signarà fins a final de temporada i es convertirà en un reforç de luxe per al tècnic Emili Vicente, que podrà tenir així un substitut per al greument lesionat Oriol Roch.

“Hi ha opcions d’ascens a Tercera i vull ajudar el club del meu país a assolir aquesta fita. És clar que amb l’Aguilas podria lluitar per disputar el play-off d’ascens a la Segona Divisió B espanyola, però em fa més il·lusió pujar a Tercera Divisió amb l’FC Andorra”, va assegurar el migcampista andorrà Sergio Moreno, que vestirà la samarreta que ja va dur el seu pare, Julián. “M’han parlat molt bé de l’entrenador i també acaben de fitxar un bon jugador com José Antonio Aguilar. Té molt bona pinta i ja tinc ganes de començar”, va indicar l’exjugador de l’Ontinyent.

Moreno, que es va iniciar al CE Principat, va marxar als

14 anys per anar al Lleida, on va estar fins al primer any de juvenil, i després va començar la seva peregrinació i va passar pel Getafe B, Eivissa, Gimnástico Alcázar, Hellín, Forte dei Marmi, Gzira United, Hellín, Almansa, Jumilla, Yeclano i Ontinyent. “Tinc la parella a Hellín, però si pujo a Tercera Divisió amb l’FC Andorra no descarto quedar-me. Ja es veurà com va tot plegat.”

El club andorrà també treballava en l’opció de fitxar Xavi Vieira, que milita a l’FC Encamp, però aquest encara no ho té decidit i podria continuar amb el club encampadà.

Chus Sosa, al Don Denis

El Don Denis FC Santa Coloma també es reforça en el mercat d’hivern i Ri­chard Imbernón tindrà una peça més amb el fitxatge del menut extrem canari Chus Sosa. El jugador, de 23 anys i 1,70, militava al Rayo Cantabria i ha jugat a les categories inferiors de Las Palmas, passant pel Mensajero, Osasuna Promesas i Osca.