Suport tècnic i moral per ascendir

La tràgica mort d’Emili Vicente deixa un buit que serà molt difícil d’omplir. La plantilla i la junta directiva de l’FC Andorra continuen en estat de xoc, però la pilota continua movent-se per complir un objectiu treballat tota la temporada: assolir l’ascens a Tercera Divisió espanyola. Els andorrans juguen diumenge al camp de l’Energia contra la UE Sants, a la recerca de l’ascens directe o de classificar-se per a la promoció d’ascens. Tots volen dedicar l’ascens al malaguanyat Emili Vicente i aquesta plantilla, força tocada, tindrà el suport de dos entrenadors que coneixen molt bé la casa: Richard Imbernón, actual entrenador de l’FC Santa Coloma, i Eloy Casals, porter del club colomenc i entrenador de l’equip juvenil de l’FC Andorra. Un detall humà que no ha de passar desapercebut ni molt menys.

“L’objectiu de la vida és ajudar els altres, i aquest és un club on m’he criat i que s’ha trobat aquesta desgràcia, i per tant ni tan sols m’ho he pensat. El mínim és ajudar-los. El que ha passat és una desgràcia i aquest equip s’hi juga l’ascens. El nostre objectiu serà donar suport i no fer cap canvi tàctic, perquè aquesta feina ja s’ha fet molt bé durant el curs”, va assegurar Imbernón, que torna d’aquesta manera circumstancial, per un fet tan desgraciat, a una banqueta on ja va seure. “Dilluns vaig veure un entrenament d’una intensitat molt elevada. Saben què s’hi juguen i a veure si podem aconseguir l’equilibri emocional. És una qüestió molt complicada i un moment que tots hem d’ajudar i ser molt comprensius.”

Imbernón va conèixer aquest any Emili Vicente personalment, però no va tenir la sort de poder-hi xerrar una estona llarga. Eloy Casals, en canvi, ha perdut un bon amic i està molt afectat. Tothom vol dedicar un ascens o si més no una victòria a Vicente. Ell, sens dubte, s’ho mereix.