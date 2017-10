Surt ‘Cruz’

Els desfibril·ladors són els únics que no han marxat de vacances al poliesportiu d’Andorra. Nou curs, nou patir. Això sí, aquesta vegada va sortir Cruz i no pas cara, com la gran majoria de vegades la temporada passada. Una cistella de l’escorta mexicà del Montakit Fuenlabrada Pako Cruz a set dècimes del final de l’única pròrroga va provocar la segona derrota consecutiva del Bàsquet Club MoraBanc aquesta temporada. Els de Joan Peñarroya van tocar amb les dues mans la victòria amb un triple de David Walker –els seus únics tres punts– a quatre segons per acabar la pròrroga, però el mexicà de Nogales els va deixar a tots amb un pam de nas. El resultat final, 94 a 95, i el BC MoraBanc va demostrar que continua mantenint l’ADN de tots els equips de Joan Peñarroya, però encara ha d’afinar. Tot just acaba de començar tot plegat.

La música dels inicis de temporada sempre és desafinada. Les notes encara s’han d’afinar perquè la melodia comenci a tenir un millor so. El nou Bàsquet Club MoraBanc Andorra està en fase de construcció, tot i que l’ADN dels equips de Joan Peñarroya està intacte: lluita constant i atacs ràpids i trepidants. El Montakit Fuenlabrada, amb millor equip que el curs passat, sembla tenir les idees un xic més clares i l’arribada de l’argentí Néstor Che García fa la sensació que els jugadors estan endollats. En els primers 10 minuts massa errors entre els dos equips i, sobretot, sense ser forçats. El parcial d’inici va ser per als andorrans, amb dos triples consecutius d’Andrew Albicy que van situar el 8 a 4. La millor notícia és que els de Peñarroya van trobar a la pintura al nou center de l’equip, Przemek Karnowski. El polonès va pagar la novatada en la primera jornada a la pista del Reial Madrid i se’n va voler rescabalar, i ho va poder fer amb 4 punts al primer quart. Un triple d’Ian O’Leary i els punts sota l’anella de Blagota Sekulic van clavar un parcial de 2 a 9, que va deixar a l’electrònic un 14 a 19. El tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, va demanar temps mort i va moure les peces amb encert, però el primer parcial del partit va ser per al Montakit Fuenlabrada per un ajustat 18 a 19 i també victòria en rebots per 5

a 14.

En el segon acte va faltar, al BC MoraBanc, més joc d’equip perquè Jaka Blazic i Vlado Jankovic van assumir massa protagonisme en atac. A vegades, Peñarroya a la banqueta es desesperava. Faltava circulació i fluïdesa. Els de Che García van controlar el tempo del partit fins al 22 a 25, però un triple més addicional de Vlado Jankovic va tornar a posar al davant el BC MoraBanc amb 27 a 25. Una espectacular esmaixada de Karnowski va fer aixecar el públic de les graderies. Les errades defensives amb manca d’atenció del MoraBanc va donar vida a un Montakit Fuenlabrada farcit de talent ofensiu. Al descans, 42 a 41 amb nou punts, amb tres triples d’Andrew Albicy.

A la represa l’intercanvi de cistelles i errors va continuar. En la direcció de joc l’equip funcionava un xic millor sota els comandaments d’Albicy. En el joc interior, Karnowski demostrava que era el dia de reivindicar-se després de jugar sis minutets contra el Madrid. Els seus companys el van trobar i ell va poder amb la manca de quilos i alçada dels interiors del Montakit Fuenlabrada. L’eslovè Jaka Blazic, amb l’adrenalina al 200% després de conquerir l’Eurobasket amb la seva selecció, era el més entonat i Vlado Jankovic aportava el seu saber estar. En canvi, Jaime Fernández no va trobar el seu millor to amb molts dubtes i David Walker i Moussa Diagne van ser tot cor, però li va faltar tota la resta durant el partit. El tercer quart també se’l va endur el Fuenla amb un 56 a 62 i la classe en la direcció de l’eslovè Luka Rupnik –un base que va començar el curs passat a LEB Or amb el Lleida.

A l’últim quart, inici espectacular del MoraBanc. Els jugadors per fi es van endollar i van clavar un parcial de 8 a 2 per situar un 64 a 64 a l’electrònic. Karnowski demostrava que els seus quilos poden servir per a alguna cosa dins la pintura. La llàstima és que el Fuenla mai es va deixar anar amb l’encert ofensiu de Pako Cruz i d’Ian O’Leary. A 17 s per al final dels 40 minuts, el Montakit vencia per 80 a 83, però Jaka Blazic, a 10 s, va forçar la pròrroga amb un triple estratosfèric des de la cantonada, on, fins i tot, li va pujar el bessó. Al temps extra, els dos equips s’ho van voler jugar tot a una carta al final. Intercanvi de cops i cap es va donar per vençut. A 9,5, Eyenga va situar el 91 a 93 i a 4 s, triple de Walker. Tot anava cap a la segona pròrroga, però va sortir Cruz.