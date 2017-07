Tant remar per quedar-se a la riba

No va poder ser. Es repeteix l’episodi i l’FC Santa Coloma va quedar eliminat de la primera ronda prèvia de la Champions League amb un arbitratge polèmic i anticasolà del luxemburguès Sven Bindels. Els de Richard Imbernón van empatar a 1 en el partit de tornada contra l’Alashkert FC, el campió armeni, i no van poder complir el difícil objectiu de classificar-se per a la segona prèvia. El gol del serbi Uros Nenadovic va pesar molt, però un gol d’Ilde Lima al minut 62 va alimentar el somni de la remuntada. Finalment, l’FC Santa Coloma tot i tant remar i es va quedar a la riba i el partit va acabar amb protestes colomenques a l’àrbitre i unes picabaralles entre jugadors que no van arribar a res. La Champions League ja és història en l’últim partit de tot un campió del món Joan Capdevila que penja les botes i ho fa en un equip del país, l’FC Santa Coloma. També va ser l’últim partit d’alguns jugadors com el davanter Quique Cubas que torna al Coruxo i de José Pedrosa Galán que busca equip i podria tornar a fer una aventura atractiva.

El resultat del partit d’anada convidava a l’optimisme, però les diferències en molts sentits continuen existint no tant com abans, tot i que n’hi continua havent-hi. Quan un és un club petit s’ha de remar en moltes coses a contracorrent. L’FC Santa Coloma apostava per una alineació per tenir la pilota amb José Pedrosa Galán en el lloc de Pedro Santos i del francès Lempereur per Juanfer Laín. Tot per crear perill en atac i dominar. No ho van fer massa i l’Alashkert va tocar i tocar amb paciència esperant la seva oportunitat a partir del minut 30. A més a més l’àrbitre luxemburguès Sven Bindels va deixar-se veure com un col·legiat força anticasolà. La primera aproximació va ser de l’equip dirigit per Richard Imbernón. Els colomencs van fer una millor posada en escena i al minut 3 Robert Ramos va rematar de cap desviat una centrada per l’esquerra de Joan Capdevila. L’ocasió més clara per als colomencs va arribar al minut 23 i va ser amb una rematada de cap d’Ilde Lima a la sortida d’un córner que va salvar sota pals Andranik Voskanyan.

Els d’Abraham Khashmanyan van millorar prestacions i es van començar a sentir més a gust i al minut 27 va marcar en la seva primera aproximació. La jugada la va iniciar Artak Dashyan per la banda dreta i Dmitri Khovbosha va buscar la passada de la mort cap a Nenadovic, que va refusar Andreu Ramos, però el rebot li va caure al mateix Khovbosha, que va marcar a porteria buida Nenadovic. Els defensors colomencs van demanar fora de joc, però l’àrbitre i l’assistent ho van tenir clar. El gol va provocar que els de Richard Imbernón es posessin nerviosos i l’Alashkert ho va aprofitar per crear ocasions de gol per incrementar les diferències a l’electrònic. Al minut 31, Artak Edigaryan va provar de sorprendre amb una falta directa escorada a la dreta, però Eloy Casals va refusar. Abans d’arribar al descans, Artak Edigaryan va xutar des de fora de l’àrea i la pilota va sortir fregant el pal.

A la represa, els de Richard Imbernón van atacar sense complexos, tot i que en moltes ocasions amb més cor que cap. L’àrbitre va continuar amb el seu festival de decisions en contra dels andorrans. Els jugadors armenis, en cada falta es llançaven a la gespa cridant com bojos. Els colomencs van empatar al minut 62 amb una rematada de cap d’Ilde Lima a la sortida d’un córner tret per José Pedrosa Galán. La pilota va entrar per tot l’escaire. Sempre Ilde Lima. Al minut 74, Pedro Santos va enviar una passada a l’espai lliure cap a Quique Cubas. El davanter gallec va ser agafat per la samarreta per Arakelyan, però el davanter de l’FC Santa Coloma va continuar la jugada i quan va provar el xut Arakelyan va desviar una pilota que anava directa a la xarxa. L’exdavanter del Coruxo va protestar, però podia haver estat més murri i deixar-se caure perquè l’àrbitre potser hauria xiulat penal. Quatre minuts després, José Pedrosa Galán va provar amb un xut des de fora de l’àrea desviat per Beglaryan. Els deu últims minuts van ser constants pèrdues de temps dels armenis, penal no xiulat i faltes clares xiulades en contra dels colomencs. Tot va acabar amb constants picabaralles i un àrbitre totalment descol·locat i sense gaire personalitat.

Richard Imbernón: “Tothom ha vist el que ha passat”

La picabaralla final entre Andreu Ramos i el davanter de Trinitat i Tobago Lester Peltier va deixar la taca en un bon partit de l’FC Santa Coloma, en especial a la segona part. El tècnic de l’Alashkert FC Abraham Khashmanyan va criticar, novament, l’FC Santa Coloma. “Nosaltres no hem provocat res i ells sí. L’any passat ja hi va haver una batussa i aquest any ja vaig dir als jugadors que havien d’estar preparats. El que ha passat no és digne d’un partit de Champions i sembla prehistòria. És incomprensible.” El tècnic armeni va parlar de l’àrbitre, i ho va fer amb un to força irònic: “Els àrbitres eren de Luxemburg i no d’Armènia. El futbol ha de ser més digne inclús en la derrota”, va sentenciar.

Richard Imbernón, a qui van dir quines van ser les paraules del tècnic armeni, es va defensar. “El que ha passat ho ha vist tothom. Hi ha hagut moltes errades en contra nostre de l’àrbitre. Jo no entraré gaire en detalls, però m’han dit que ha dit que el que ha passat és de la prehistòria i que la culpa ha estat nostra. Estem farts d’això. Els jugadors s’han de defensar si els agredeixen i no som ximples i no ens agrada que es riguin de nosaltres a la cara.”