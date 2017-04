Thanasis Antetokounmpo ja s’entrena amb l’equip

L’ala que des de ja fa molts partits juga d’ala pivot, Thanasis Antetokounmpo, es va tornar a entrenar ahir després de superar les molèsties musculars al bíceps femoral. El jugador grec, si no hi ha cap contratemps d’última hora, reforçarà l’equip de cara a l’important enfrontament de diumenge que ve amb el RETAbet Bilbao. A banda, ahir va tenir lloc una trobada d’alguns jugadors del MoraBanc, com Guille Colom, David Navarro, David Walker, Thomas Schreiner i Nikola Maric, amb els usuaris de la residència L’Albó en un acte organitzat per Andorra Telecom. Una estoneta ben divertida amb partidets.