Tic Tapa i UE Santa Coloma, a Europa

Hi ha dos títols en joc a la Lliga Grup Sant Eloi: el del campió i classificar-se per disputar competició europea. El Don Denis FC Santa Coloma domina la primera faceta com pocs, quatre competicions domèstiques consecutives que li donen l’opció de disputar la prèvia de la Champions League, i la resta lluita de valent per assolir les dues posicions per jugar la prèvia de l’Europa League. Enguany el Tic Tapa UE Sant Julià, com a segon classificat, tornarà a Europa i a rebre el mannà provinent de la UEFA, tan necessari, i la UE Santa Coloma repetirà presència en acabar tercera i sense acabar la temporada, ja que té l’opció de conquerir la Copa Constitució diumenge vinent contra el Don Denis FC Santa Coloma. En una temporada força decebedora, l’FC Lusitans se’n queda fora i ja comença a treballar en el futur amb l’arribada de César Miguel Gomes de director esportiu, del francès Guillaume Jouberjean com a col·laborador en matèria de fitxatges i amb tota probabilitat de Llorenç Codoñés com a entrenador.

En la lluita per classificar-se per disputar la prèvia de l’Europa League, el Tic Tapa UE Sant Julià només necessitava un punt. Els de Luis Blanco, que han acabat el curs amb moltes baixes, no van poder contra la UE Santa Coloma, també molt necessitada perquè no s’ho volia jugar tot a una carta en la final de la Copa Constitució. L’FC Lusitans ho tenia més difícil que ningú perquè només li valien els tres punts i l’ensopegada del Tic Tapa UE Sant Julià.

En el partit disputat al Centre d’Entrenaments de la FAF 1 entre el Tic Tapa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma, els d’Emiliano González van aprofitar un gol de Joan Salomó per sumar els tres primers punts en el play-off pel títol. El jugador català va rematar al segon pal una assistència de Sergio Crespo després que aquest rebés una passada de Jordi Rubio. “Ens mereixíem aquest premi amb un equip ‘desaparegut’ a l’agost, entre cometes. Gràcies a l’esforç dels nostres directius es va muntar un bon equip i s’ha fet una feina impressionant. Ara entra la injecció econòmica i l’aposta serà més segura”, va dir el tècnic del Tic Tapa Luis Blanco.

Els lauredians es van aliar amb la sort, perquè en el matx a Alàs entre el Don Denis FC Santa Coloma i l’FC Lusitans, els de Carlos Sánchez, més conegut com el Maño, van empatar al minut 81 amb un gol de Luigi San Nicolás, que va neutralitzar l’inicial d’Andreu Ramos. En la jugada del gol es va lesionar el porter Víctor Silverio i els colomencs van acabar amb el jugador de camp Andreu Matos jugant de porter perquè Richard Imbernón ja havia fet els tres canvis. De fet, els del Maño van estavellar un xut al travesser amb Andreu Matos de porter i es van quedar sense l’anhelada classificació per jugar l’Europa League. Un projecte ambiciós que acaba en quarta posició del play-off pel títol.

Per la seva banda, l’Assegurances Generals FC Ordino jugarà la promoció per evitar el descens a la Lliga Biosphere i s’enfrontarà amb el Penya Encarnada. Els de Dani Luque es van imposar per 0 a 3, amb tres gols en el segon temps, un d’Edgar Fernández, un de l’argentí Walter Gómez i el definitiu de Tosqui. Mentrestant, l’FC Encamp va golejar per 15 a 1 el CE Jenlai. Els de Vicenç Marqués no van tenir cap problema per evitar la promoció contra un rival amb només set jugadors sobre el terreny de joc. El play-off de descens de la Lliga Grup Sant Eloi també acaba amb equips amb pocs efectius i en especial el CE Jenlai, que ahir va tancar el curs amb tan sols set jugadors sobre el terreny de joc.

L’Inter Escaldes, projecte liderat per l’exinternacional Toni Lima, puja a Primera

Objectiu aconseguit. L’Inter Club Escaldes, projecte liderat per l’exinternacional Toni Lima, va assolir el títol de campió de la Lliga Biosphere i de retruc va ascendir a la Lliga Grup Sant Eloi després de dos anys a Segona Divisió. Els d’Àlex Somoza, amb una barreja de jugadors veterans i joves, es van imposar per 0 a 3 a l’Atlètic Escaldes. Els de Luis Carlos Gonçalves es van quedar amb deu jugadors en la primera part per l’expulsió, al minut 25, de Sergi dos Santos per doble groga, targeta que va ser molt discutida per l’Atlètic Escaldes. Fins a la segona part, l’Inter Club Escaldes no va marcar el gol que li permetia aixecar el títol de campió –la copa i els trofeus petits l’esperaven, i això que només li servia el triomf–. Al minut 50, Xavi Gallart va marcar de cap a la sortida d’un córner. L’Atlètic Escaldes va protestar falta en la rematada del davanter català. Cinc minuts després, Dani Mejías, de magistral falta directa, va batre el porter i el 0 a 3 definitiu va arribar al minut 79, amb un gol de penal del jovenet Roberto Carlos provocat per ell mateix. El Penya Encarnada jugarà la promoció d’ascens perquè la seva golejada a un Atlètic Amèrica amb deu jugadors només va servir per posar emoció a una Lliga Biosphere que va acabar amb equips justos d’efectius.

FOTO: TIC TAPA UE SANT JULIÀ / COKE GONZÁLEZ