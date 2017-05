L’entrenador andorrà de bàsquet Genís Campillo, segon de Mateo Rubio al segon equip de l’FC Barcelona femení, el Barça CBS, va sumar el seu primer títol com a blaugrana en conquerir la Copa Catalunya després de vèncer el Cerdanyola per 57 a 49 en la final. En la semifinal va superar el Platges Mataró per 73 a 55.