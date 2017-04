A tocar del play-off

Pas de gegant per classificar-se per al play-off pel títol. El Bàsquet Club MoraBanc té a tocar la possibilitat d’acabar entre els vuit millors equips de la Lliga ACB. La primera de les cinc finals que queden per completar la competició regular va acabar amb una victòria que val doble. Els de Joan Peñarroya es van imposar per 96 a 78 –el tretzè triomf com a locals en catorze partits– al Montakit Fuenlabrada. A més a més, aquest resultat va venir acompanyat d’una bona notícia des de Badalona, on el Divina Seguros Joventut va superar el rival directe dels andorrans, el RETAbet Bilbao Basket, per un contundent 82 a 55. Per tant, el BC MoraBanc té a tocar la classificació per al play-off pel títol, ja que té els de Carles Durán a dues victòries i diumenge vinent visiten Miribilla. Tota una fita en una temporada en què s’està assolint reptes d’alta volada: el primer, la classificació per disputar la Copa del Rei, i el segon seria posar la cirereta al pastís amb el play-off. Queda molt, com dirien els entrenadors, però els que ara ho tenen malament són el RETAbet Bilbao Basket i el Movistar Estudiantes, un altre rival directe, que també va perdre.

La setmana no va ser fàcil per a Peñarroya. La lesió muscular de Thanasis Antetokounmpo no acaba de solucionar-se i l’ala pivot Beqa Burjanadze va jugar, tot i les molèsties al genoll. Per tant, el tècnic egarenc va tornar a fer jugar David Walker com a ala pivot, i també ho va fer Chris Czerapowicz. I ja ho diuen, quan hi ha baixes l’equip que les té acostuma a fer un pas endavant, i ahir contra el Montakit Fuenlabrada tots van estar a l’altura amb un joc coral en què molts jugadors van sumar per la causa, i no només Giorgi Shermadini. El parcial d’entrada va ser d’11 a 3, però hi havia un home en els de Jota Cuspinera força inspirat des de la llarga distància: l’ex del Reial Madrid, el brasiler Rafa Hettsheimeir. Ell va anotar els 11 primers punts del seu equip amb dos triples. El primer acte va acabar amb un 24 a 16 i un Shermadini fent-ne de les seves a la pintura, ben secundat per Oliver Stevic, que no va tenir cap mena de pietat del seu exequip.

Amb el 24 a 16 va acabar el primer acte i, en el segon, passeig dels de Peñarroya amb un pivot georgià que superava una vegada i una altra els seus defensors: Hettsheimeir i Blagota Sekulic. A més a més, Ivan Paunic va jugar quatre minuts i després no va tornar més.

Al descans, 49 a 33 i bona part del matx decidit. Això sí, com que en els partits de bàsquet no hi ha mai res de sentenciat, el Montakit Fuenlabrada va retallar diferències amb un parcial de 6 a 16 que va situar un 55 a 49 a l’electrònic. Amb tot, després d’aquest parcial en va arribar un d’andorrà amb un 19 a 1 per deixar un 74 a 50. Amb el 76 a 57, l’últim quart va servir per veure un MoraBanc sòlid en defensa i generós en atac. L’ala, que ahir va fer molt d’ala pivot, David Walker va tornar a somriure amb encert a la llarga distància i jugades espectaculars. Els de Jota Cuspinera van mostrar la bandera blanca i el MoraBanc ja pensa en el proper partit per aspirar al play-off pel títol.

Peñarroya: “Fer travesses? A mi no em toca mai”

Joan Peñarroya va tenir regal en acabar la roda de premsa, i va ser una ampolla de licor del periodista de Geòrgia, força peculiar, Tengiz Pach­koria, que va posar la nota d’humor en la prèvia i en el partit. També va mostrar el seu sentit de l’humor Peñarroya durant la roda de premsa: “Fer travesses? Jo en faig, però no em toca mai. No crec en aquestes coses”, va assegurar el tècnic egarenc qüestionat per les opcions de classificar-se diumenge que ve per al play-off pel títol. També se’l va veure, quan estava a punt de finalitzar el partit, xerrant amb l’escorta del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic: “Què ens dèiem? Res d’especial.” És clar que són coses que es queden a la pista. I del partit?: “Estic molt content perquè la setmana no ha estat fàcil. Hem arribat molt justos, però estic content de la reacció de l’equip, amb tensió i energia.” I és que hauria d’estar satisfet quan el seu equip acaba amb 26 assistències.

