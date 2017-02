A tocar dels millors i un debut

No està sent la temporada desitjada per Lluís Marín. Està a tocar dels millors, però encara se li resisteix lluitar contra ells. A la primera de les dues cites de la Copa del Món de surf de neu de Feldberg, el surfista andorrà va finalitzar en 20a posició i va ser eliminat als vuitens de final. I en la segona de les cites, Lluís Marín va millorar les seves prestacions en finalitzar en novè lloc tancant la seva participació als quarts de final. Una caiguda d’un rival va fer que l’andorrà hagués d’esquivar-lo perdent una posició que li podia haver donat la classificació. Aquests dos resultats a la Copa del Món de Feldberg (Alemanya) el situen en 15a posició de la classificació general amb 739,40 punts. “A la primera prova faig una sortida molt dolenta i un error al primer mòdul i després faig una bona remuntada. Tot seguit, un error al revolt quatre i al salt de després fa que m’avancin a la línia de meta. Vaig tenir bones sensacions, però amb molts errors a la carrera”, va assegurar Lluís Marín, que després a la segona prova va ser primer al seu grup als vuitens de final i fent el cinquè millor temps per accedir als quarts de final. “Han estat unes bones qualificacions amb una cinquena posició. Després a les finals he fet bones sortides dominant els vuitens. A quarts anava bé, però un petit error ha fet que em quedés entre dos corredors al revolt tres i he baixat a la quarta posició. Un corredor ha caigut davant meu i l’he hagut d’esquivar i m’ha costat la cursa”, va indicar l’andorrà.

Per la seva banda, la Copa del Món de Feldberg va comptar amb un debut en categoria femenina amb la jove Maeva Estévez que va ser 29a sense aconseguir la classificació per a les rondes finals. “He surfejat millor que fa dos dies i m’he sentit molt a gust. Aquesta vegada estava a tres segons de la primera, que ja és una gran millora dels cinc segons de l’altra prova”, va dir la surfista.

Joan Verdú, el millor andorrà al descens dels Campionats del Món en finalitzar 33è

Joan Verdú i Marc Oliveras van tornar a disputar una prova dels Campionats del Món que es disputen a Saint Moritz. Aquesta vegada va ser el torn de la prova de descens i el millor andorrà va ser Joan Verdú que va finalitzar en 33a posició amb un temps d’1’41”54 a 2”63 del guanyador, el suís Beat Feuz. Mentrestant, Marc Oliveras va ser 36è amb una marca d’1’41”87 a 2”96 del suís. “Estic molt content de la meva baixada. Volia agafar experiència de cara al futur i rodar la pista per continuar treballant. El descens no era la meva gran prioritat i estic satisfet”, va dir Joan Verdú. Per la seva banda, Marc Oliveras va ser més crític en la seva valoració. “No estic gaire content del resultat total, però almenys satisfet de com he fet la sortida”, va indicar Oliveras. Avui combinada alpina.