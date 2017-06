Tornen a Europa 22 anys després

Un pas més per al Bàsquet Club MoraBanc Andorra. L’entitat presidida per Gorka Aixàs tornarà a disputar competició europea 22 anys després de l’última vegada en guanyar-se el dret esportiu en finalitzar en vuitena posició a la Lliga ACB. El curs vinent jugarà en una Eurocup de força nivell amb equips amb passat recent a l’Eurolliga com el Darussafaka Istanbul, el Galatasaray o l’UNICS Kazan o campions d’Europa com el Partizan de Belgrad o el Limoges. El suport d’Andorra Turisme i el de MoraBanc, principalment, ha estat cabdal per decidir tornar a jugar competició europea i augmentar el pressupost en 300.000 euros per passar a tenir 4,7 milions d’euros. L’exigència puja de nivell amb una plantilla de 12 jugadors i amb partits entre setmana. “Avui [ahir per el lector] és un dia bastant important per la història del club. Vint-i-dos anys després tornarem a jugar competició europea i hem volgut anunciar aquesta decisió acompanyats dels dos dels tres pilars fonamentals en què se suporta aquest projecte. La iniciativa privada amb MoraBanc i la pública amb Andorra Turisme i per extensió el Govern. El tercer pilar són els nostres aficionats, que ens han impulsat fins arribar aquí”, va assegurar el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, a la seu d’un dels seus màxims patrocinadors, Andorra Turisme.

El màxim mandatari va parlar que aquest dret d’anar a Europa s’ho havien guanyat a la pista després d’una temporada on van jugar la Copa del Rei i després el play-off per al títol. “El nostre projecte és de país i anar a Europa és molt important. Sempre hem competit allà on ens ha tocat i per buscar també els suports necessaris. De fet, aquesta aventura no l’haguéssim començat sense comptar amb aquest suport extra de 300.000 euros”. El club té previst anunciar en les properes setmanes més acords de patrocini i també fitxatges, renovacions i baixes. Això sí, el primer de la llista serà el tècnic Joan Peñarroya. “Treballem a tancar la continuïtat de l’entrenador. Pas a pas. El fet de jugar a Europa era un condicionant i a partir d’ara parlarem amb ell. Això sí, jo sóc optimista”. Un altre repte serà renovar Giorgi Shermadini, que vol disputar l’Eurolliga com ja va dir en acabar el curs. “No hem iniciat converses amb ell, però estem interessats en la seva continuïtat”. En cas de no tancar la seva renovació, al mercat podria acabar un pivot lliure que agrada, el serbi Dejan Musli, que no seguirà a l’Unicaja.

El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va lloar el BC MoraBanc Andorra. “Tenim un equip winner i apuntar-s’hi és més fàcil. Té un mèrit increïble el que han fet aquesta temporada i jugar a Europa suposa que podem mantenir la marca Andorra a països que ens interessen com Alemanya, França o Rússia”. La directora de màrqueting de MoraBanc, Mireia Maestre, també va tenir paraules d’agraïment per el club. “Els resultats allà hi són i volem estar al costat d’ells en aquest nou repte. El banc no podia deixar de donar suport i els vull felicitar també per la temporada que han fet”.

Una Eurocup amb 24 clubs participants i 3 equips de la Lliga ACB amb MoraBanc i també Herbalife Gran Canària i RETAbet Bilbao Basket. També destaca el Dolomiti Energia Trento que està lluitant per conquerir el títol de lliga amb un vell conegut com Joao Betinho Gomes i equips que tenen sempre pressupostos altos per fitxar jugadors NBA com el Hapoel Jerusalem, l’últim d’ells Amar’e Stoudemire. “És la segona competició de clubs més important d’Europa amb prop de 40 canals de televisió europeus que transmeten la competició en directe”, va dir Gorka Aixàs, que va parlar d’aquesta manera de la llista de clubs. “Impressiona. Estar dintre d’aquest repte ens esperona molt a tots i és una nova prova per l’equip i també per el club”. Un nou pas d’un club que va disputar el seu últim partit a Europa, el 3 de gener de 1996 a la pista de l’Efes Pilsen turc amb derrota per 78 a 52. 22 anys després tornen amb alguns dels millors equips d’Europa, amb una Eurocup on el guanyador rep bitllet per a l’Eurolliga.

La renovació de David Navarro es complica

La continuïtat de l’escorta d’Esparreguera David Navarro es complica. El capità del BC MoraBanc, que té una oferta sobre la taula del Rio Natura Monbus Obradoiro, està amb opcions de no acceptar l’oferta de renovació del club, que no l’acaba de satisfer. El jugador català, de 34 anys, va arribar l’any 2013 al club quan els andorrans militaven a Leb Or i ell estava al Blancos de Rueda de Valladolid. David Navarro s’ha convertit en un dels referents de l’equip i aquest estiu es va estrenar amb la selecció d’Andorra al Jocs dels Petits Estats a San Marino. Ho va fer sense contracte, però amb una assegurança privada per evitar sorpreses negatives en forma de lesió. Aquesta temporada ha jugat 20 minuts de mitjana amb 6,2 punts, 6,5 de valoració en 32 partits jugats. En moltes ocasions jugant de base i també d’escorta. Per la seva banda, fonts properes a l’ala pivot Nacho Martín, que s’està recuperant de la seva lesió, asseguren que ningú del club ha parlat amb ell.