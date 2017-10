Tres esquiadors a la Copa del Món

L’exigència dels esquiadors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) puja. L’esquiadora Mireia Mimi Gutiérrez ja no serà l’única representant andorrana al circuit de la Copa del Món. La FAE va anunciar dimarts passat que Joan Verdú competiria a la màxima cita i ahir també es va confirmar que Marc Oliveras s’hi afegeix. Per tant, d’un esquiador a la Copa del Món es passa a tenir-ne tres. Un salt més en una temporada on hi ha el gran atractiu dels Jocs Olímpics d’Hivern a Pyeongchang (Corea del Sud) entre el 9 i el 25 de febrer i també les finals de la Copa d’Europa del 12 al 18 de març a les pistes Avet i Àliga. “A nivell de federació els objectius són clars: Top-30 a la Copa del Món i Top-15 en Copa d’Europa. Aquest és el nostre criteri intern per entrar dintre de la llista olímpica”, va assegurar el director tècnic de la FAE, Carles Visa. De fet, després de la prova anul·lada a Sölden on havia de competir Joan Verdú a l’estrena del curs a la Copa del Món qui sí que hi debutarà és Mimi Gutiérrez a Levi (Finlàndia) l’11 de novembre. “Físicament no he tingut cap problema en aquesta pretemporada i estic animada per començar”, va indicar la primera espasa de l’equip femení andorrà, que marxa demà cap a Mulltau (Àustria) per continuar amb la pretemporada abans de disputar l’eslàlom de Copa del Món a Levi. “Les finals de la Copa del Món del 2019? No vull parlar ni dels Jocs Olímpics d’hivern ni tampoc d’objectius. Aniré carrera a carrera. Vull ser-hi, és clar...”. Sigui com sigui, per a Mimi Gutiérrez aquesta també és una temporada important. “Penso que estic en bona forma. He passat un bon estiu i ja de per si això és bo. A nivell de dorsal estaré un pèl més avançada i arribo en un bon moment a Levi. Tenia ganes de començar”.

L’equip femení tindrà un equip de velocitat amb Carmina Pallàs, Cande Moreno i Sissi Hinterreitner –tot i que ella està lesionada. Aquest equip afrontarà la Copa d’Europa i Mundial júnior i no descarten algun passatge per a la Copa del Món. La resta de noies –Laura Arnabat, Clàudia Mijares, Zoe Ramírez i Xènia Rodríguez– enfocaran la seva temporada en la formació i les disciplines tècniques, per tant, circuit FIS i podria ser que Mundial júnior.

En l’equip masculí, el grup A tindrà la base a la Vall d’Aosta i aquest any no es desplacen a Chamonix. A banda de Joan Verdú i Marc Oliveras a la Copa del Món, Àxel Esteve i Josh Alayrach competiran a la Copa d’Europa a les disciplines tècniques. No es descarta algun passatge per a la Copa del Món per Àxel Esteve que el curs passat va fer una bona temporada. A les disciplines de velocitat hi seran Kevin Courrieu i Matias Vargas. A l’equip A han pujat tres esquiadors: Àlex Rius, Pol Suárez i Lucas López. Aquests tres estaran a cavall entre el circuit FIS elit i amb alguns passatges per la Copa d’Europa i el mundial júnior. Al grup B l’objectiu serà tenir més presència a les curses dels Alps ja que el circuit dels Pirineus el curs passat no va funcionar segons la FAE. “Per gestionar millor l’hivern ens hem reforçat amb Claude Cretier que és un excorredor de l’equip de França que va ser especialista en proves de velocitat. Va participar en més de 80 proves de Copa del Món, amb un cinquè lloc als Jocs de Salt Lake i un segon lloc a la Copa del Món de Kvitjell. Ell ha estat una figura important per Alexis Pinturault. Esperem que ens aporti coneixements i l’experiència que necessitem per afrontar els reptes que tenim per endavant”, va dir Carles Visa, durant la roda de premsa de presentació de la nova temporada a la seu de Crèdit Andorrà, patrocinador des de fa cinc anys de l’equip d’esquí alpí de la FAE. L’ens també ha incorporat Rob Davis, que substitueix Etienne Clerc, que en el seu dia va agafar el relleu de Matt Dickens en l’àrea de la preparació física dels equips d’esquí alpí masculins. “Som conscients que aquest any torna a ser un any especial per nosaltres ja que tenim els Jocs Olímpics d’hivern i les finals de la Copa d’Europa aquí a casa. La idea per als Jocs és enviar l’equip més competitiu possible i de cara a les finals de Copa d’Europa disposarem d’un grup força més sòlid que en edicions anteriors”, va reconèixer Carles Visa.

Hi ha moltes esperances dipositades en Joan Verdú. No va poder competir a Sölden perquè es va anul·lar la prova, però la seva temporada serà força exigent. “El meu objectiu serà centrar-me en els gegants de Copa del Món i també faré un supergegant. Em noto bé físicament i tècnicament he millorat en molts aspectes. M’agradaria entrar en les segones mànegues de Copa del Món. Ho donaré tot i a veure com va”. Mentrestant, Marc Oliveras no pensa més enllà que fer el seu millor esquí. Superada la malaltia, vol recuperar sensacions. “M’estic notant bastant bé. Vull fer les Copes del Món i també les de Copa d’Europa i veuré el nivell que puc donar”. Per la seva banda, Àxel Esteve vol seguir la seva evolució. “Fer-me més sòlid en el circuit de Copa d’Europa i baixar punts FIS. També m’agradaria ser als Jocs”. I Carmina Pallàs es mostra ambiciosa. “Debutar a la Copa del Món seria molt interessant i també vull consolidar-me en Copa d’Europa”. Comença la temporada d’esquí alpí amb nous reptes i aquest any amb la màxima ambició possible i amb més exigències. Comença, doncs, el circ blanc.