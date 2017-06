A tres metalls de l’objectiu

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va situar en quinze medalles l’objectiu en aquests Jocs dels Petits Estats d’Europa, que es disputen a San Marino. A la tercera jornada ja s’ha batut la marca dels últims Jocs, a Islàndia, de fa dues temporades i la delegació andorrana suma dotze metalls després de les dues plates i un bronze en atletisme. Aquest esport és el que està donant millors resultats, i això que Miquel Vílchez es va quedar ben a prop del bronze en salt de perxa. La primera medalla de la jornada d’ahir la va aconseguir Dayane Huerta. L’atleta resident, que s’estrenava aquest curs en uns Jocs, va endur-se la seva segona medalla de bronze. Aquesta vegada va finalitzar en tercera posició en la prova dels 1.500 metres amb un temps de 4.30,11. La primera classificada va ser la luxemburguesa Charline Mathias amb 4.21,59, i la segona, la xipriota Natalia Evangelidou amb 4.22,15.

“Estic molt contenta per aquest resultat. La carrera ha tingut un ritme perfecte per a mi i m’he trobat molt bé, i estic molt contenta de la meva millor marca personal”, va assegurar Huerta, que demà disputarà la prova dels 5.000 metres. “M’esperava guanyar la dels 800 i la dels 1.500, i la dels 5.000 no ho crec perquè les rivals estan molt bé i no és la meva prova.” Dayane Huerta va felicitar el seu entrenador en acabar la prova: “He fet molts canvis en la meva vida personal i els esforços s’han vist recompensats.”

El segon metall va ser de Pol Moya. L’atleta, que va guanyar bronze als 800, va ser plata ahir als 1.500 amb un temps de 4.01,06. Davant seu va acabar el xipriota Christos Dimitrou amb 4.00,36 i, al darrere de Moya, l’altre xipriota, Theofanis Michaelas, amb 4.01,26. “Ha estat una cursa lenta fins als 600 metres, que ja m’he col·locat en el grup capdavanter. Quan faltaven 300 metres he cremat el cartutx que tenia per intentar anar a superar el primer sense aconseguir-ho. La medalla d’avui és bastant inesperada”, va dir Moya. En aquesta prova, Carles Gómez va ser sisè amb 4.04,17.

El tercer metall de la tercera jornada va ser per a un debutant: Nahuel Carabaña. El jove atleta va ser plata a la prova dels 3.000 obstacles. Després d’anar quasi tota la cursa en tercera posició va aprofitar-se d’una desgraciada caiguda de l’atleta Zouhair Querdi (Mònaco), que no va saltar bé un obstacle, fet que va beneficiar Carabaña per acabar segon. De retruc també va superar la seva millor marca personal amb un temps de 9.16,96 –l’anterior el tenia en 9.38–. El primer va ser el xipriota Nikolas Fragkou amb 9.08,18, i el tercer, William Joseph Guerra (San Marino) amb 9.35,08. “No m’ho esperava perquè pensava que seria bronze, però he vist que el que anava segon havia fet malament l’obstacle i s’ha lesionat i tot. He aprofitat el moment, m’he motivat molt i he intentat empaitar el primer. Tot i així, no ho he aconseguit i m’he quedat amb la plata”, va indicar Carabaña, que li va dedicar la medalla al seu entrenador, la seva família i a la seva parella.

RÈCORD AGREDOLÇ

Miquel Vílchez va batre el rècord d’Andorra en salt amb perxa, però es va quedar a tocar de la medalla. L’andorrà va fer 4,95. “He fet la millor competició de la meva vida. Ho he donat tot, però he quedat quart amb un rècord d’Andorra que val per a poc”, va dir força decebut Miquel Vílchez. El tercer classificat, Sebastien Hoffelt (Luxemburg), va fer 5,00. “Sabíem que costaria molt, però ja penso en Montenegro i després, d’aquí quatre anys, als d’Andorra”, va sentenciar. Avui serà l’estrena de la BTT amb Guy Díaz i el més jove de la delegació andorrana, Kilian Folguera.

Mònica Ramírez, 7a a la final dels 50 lliures

La nedadora Mònica Ramírez no va poder sumar un metall més i va acabar en setena posició de la final en els 50 lliures amb un crono de 27,61. En la final es va imposar Bryndi Run Hansen (Islàndia) amb 26,22, seguida de Kalia Antoniou (Xipre) amb 26,34, i la tercera va ser Pauline Vista (Mònaco) amb 26,73. Ramírez va arribar a la final després de ser setena a la seva sèrie. Qui no va accedir-hi va ser Lea Ricart, en acabar 15a a la seva sèrie amb 28,42. Per la seva banda, Nàdia Tudó tampoc va passar a la final dels 200 lliures en finalitzar novena de la seva sèrie amb 2.13,62.

FOTO: Fulvio Agresta