Tretze anys a cop de pedal al desert

Només dos participants han aconseguit acabar les dotze edicions de la Titan Desert. Ells dos són coneguts com Los Ramones. Un d’ells és andorrà, Ramon Aranda, i l’altre és andalús, Ramon Espelt. Els dos hi seran, novament, a la tretzena edició. Tenen com un pique força sa. Sempre repeteixen i l’organització de la Titan Desert by Garmin els ha reconegut per la seva fidelitat amb la prova amb el títol de Titan Legend Platinum després d’haver completat 7.043 quilòmetres de la prova. Enguany afrontaran 650 quilòmetres cronometats amb 5.500 metres de desnivell en ple desert amb BTT. Ramon Aranda té ja 57 anys, però està en plena forma. Estima el desert i també estima la bicicleta de muntanya. És conscient que va a patir com cada any i, tot i així, ahir mostrava ben orgullós la seva armilla i la seva camisa que té una persona més i que mostra quantes edicions porta i quants quilòmetres porta a les cames en ple desert. Un any més serà allà i enguany, si no falla, compartirà equip, el Qualitiy Team, amb Miguel Lorenzo, de moment. “El desert enganxa. Poder conviure una setmana amb aquestes condicions i aquests paisatges i a més fent el que més t’agrada no té preu”, va reconèixer Ramon Aranda, que ja és tot un ambaixador de la prova. Molt ha plogut des de la primera edició al 2006. “Cadascú coneix els seus límits. Per a mi ja és molt poder arribar, poder participar i poder acabar. Surts d’allà molt enfortit perquè has aconseguit fer una cosa realment difícil. Arribes aquí, molt trinxat físicament, però amb les piles completament carregades”.

A la Titan Desert by Garmin, Ramon Aranda és un tipus admirat conjuntament amb Ramon Espelt. Ells dos es coneixen totes les interioritats d’una de les proves més dures en BTT al desert. “Jo li diria a qui es vulgui inscriure que has de passar moltes hores damunt de la bicicleta amb unes condicions molt dures. Per anar allà has d’estar mentalitzat que viuràs una experiència de molta duresa i s’ha de patir per tenir èxit final”. Aquest any arriba sense lesions com els últims dos anys que no ha pogut preparar-se com hagués volgut. Deixar la feina li ha permès tenir més hores d’entrenament. “Arribo molt millor. Als dos últims anys vaig tenir un parell de lesions que no em van deixar entrenar com hagués volgut. Ara he pogut entrenar millor perquè tinc més temps de fer bicicleta i ara també per fer esquí”.

Ramon Aranda també va encoratjar els amants de la BTT andorrans perquè s’hi apuntin. Fins a aquesta tretzena edició hi han participat 19 bikers del Principat. “Hi ha un nivell molt alt de BTT per participar a la Titan Desert. Seria molt maco que hi vingués més gent d’aquí i no només jo o el Miguel Lorenzo. Tant de bo s’engresqui algú més perquè, a més, tenim un avantatge molt bo que és l’entrenament en alçada”. Los Ramones ja saben de què parlen i més Ramon Aranda... Tot un Titan a sobre de la seva BTT. Tretze anys a cop de pedal al desert i cada any que passa com els millors vins...

L’etapa inicial de la Titan tindrà el desnivell acumulat més alt de la seva història

Feia anys que la Titan Desert, la prestigiosa prova de BTT per etapes, no es presentava oficialment al Principat. Del 29 d’abril al 4 de maig celebra la tretzena edició que comptarà amb una primera etapa amb el desnivell acumulat (2.525 metres) més alt de la seva història a la zona muntanyosa de Boulmane Dades. A partir de la tercera etapa, la caravana es desplaça a la zona d’Erfoud on el desert tindrà més protagonisme i on els participants s’enfrontaran amb les dunes. Un total de sis etapes on en una d’elles comptaran únicament amb el seu GPS per orientar-se. “És un retorn a edicions anteriors amb una etapa de muntanya i després unes zones de desert amb tres dies passant per dunes. Està entre les tres edicions més complicades i no serà una Titan Desert fàcil”, va assegurar Manu Tejada, responsable de la logística de la Titan Desert.