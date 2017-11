Triomf regalat a un rival amb molta fe

El partit contra l’Iberostar Tenerife va acabar amb un resultat més de categoria de mini que no pas de professionals i el matx contra el Divina Seguros Joventut va tenir errors més propis de jugadors infantils que no de professionals. Victòria regalada i davant d’un rival, amb molts jugadors joves, que mai va perdre la fe ni quan més malament ho tenia. El Divina Seguros Joventut, que només havia guanyat un partit a la competició domèstica i va ser el cap de setmana anterior contra el Reial Betis Energia Plus, es va imposar per 103 a 101 a un BC MoraBanc que torna a ballar-la després de dues victòries consecutives. L’equip dirigit per Joan Peñarroya va deixar escapar el triomf i això que va arribar a guanyar de 13 i ho va fer amb dues pròrrogues. Van tenir dos match ball i no en va aprofitar cap i els badalonins en van tenir un, el definitiu, i sí que el va aprofitar. Molts errors. Moltíssims. I ja van cinc derrotes a la Lliga ACB amb només dues victòries. L’arribada de l’ala pivot Chris Copeland s’espera amb candeletes ja que els de Peñarroya necessiten un revulsiu sí o sí.

L’inici de partit al bressol del bàsquet català va comptar amb el domini dels de Diego Ocampo. El pivot jamaicà Jerome Jordan va fer estralls a la pintura i va enfadar força Joan Peñarroya, que va asseure Moussa Diagne per donar entrada a Przemek Karnowski. El parcial va ser de 9 a 2 amb cinc punts del pivot de Kingston. El tècnic egarenc del BC MoraBanc va demanar temps mort i els jugadors van espavilar. L’entrada de Jaime Fernández a pista per un desencertat Andrew Albicy va ser clau. El base madrileny està en un moment dolç. Anota i dirigeix, el que ha de fer un bon director d’orquestra. Un triple de David Jelínek, que tornava a la que va ser la seva primera casa a Espanya, va posar per primer cop per davant a l’electrònic el BC MoraBanc amb el primer dels seus quatre triples. En atac, l’escorta txec va fer un gran partit, però va ser un dels jugadors que no va tenir gens de sort en algunes accions que després van ser decisives. Al final del primer acte, 17 a 19 i màxima igualtat.

Els millors moments dels de Joan Peñarroya van arribar al segon quart amb un parcial de 4 a 13 que va deixar un 23 a 32 amb el triple de Vlado Jankovic i els punts de Przemek Karnowski. Bon partit en atac, però molt fluix en defensa on va patir de valent per aturar Jerome Jordan. El primer triple dels badalonins, la millor arma dels d’Ocampo, va arribar a un minut del descans i va ser Patrick Richard qui va encertar i al descans 34 a 41.

A la represa, més domini andorrà que va arribar a guanyar per 13 punts de diferència. Això sí, el Divina Seguros no es va deixar anar en cap moment i va acabar el tercer quart amb desavantatge per un 53 a 59, però amb la sensació que podia fer perillar la victòria als andorrans per una qüestió de fe. A l’últim quart, els errors en el tir lliure van portar el partit a un final d’infart i el veterà i incombustible Sergi Vidal va forçar la primera pròrroga amb un tripe que no havia d’haver arribat, ja que el MoraBanc no va fer falta per aturar un possible triple que el va condemnar (79 a 79). A la primera pròrroga, una pèrdua de Jelínek treient de fons i després de relliscar la va aprofitar Richard per forçar la segona pròrroga. Un nou regal amb un rival que havia perdut per cinc faltes personals Jerome Jordan, Birgander, López-Arostegui, Wyns i desqualificat Albert Ventura. Mentrestant, Karnowski va ser l’únic eliminat per part andorrana. A la segona i definitiva pròrroga, l’experiència i els punts de Sergi Vidal i el lideratge de Richard va provocar la cinquena derrota a l’ACB. Molt per millorar...

Joan Peñarroya: “Ha estat un cop dur per com ha arribat la derrota”

Decebut. De fet, a la banqueta quan el van enfocar ho va deixar clar després de fallar un tir lliure clau. “No m’ho puc creure”. Se li va poder llegir als llavis. I així va ser. Un partit que tenia totalment guanyat el BC MoraBanc i no va aprofitar els dos match balls que va tenir contra el Divina Seguros Joventut. “Ha estat un partit que em resulta difícil d’analitzar i del qual hauria de destacar la fe que ha tingut el Joventut per seguir fins al final. Després nosaltres hem fet moltes coses bé en un partit que teníem guanyat en diverses ocasions i després hem fet coses malament per perdre el partit en tots els finals de forma difícil d’assimilar perquè estava guanyat”, va assegurar el tècnic egarenc del BC MoraBanc, Joan Peñarroya. “Ha estat un cop dur per com ha arribat la derrota. Se’ns escapa amb errors que ens estan castigant en aquest inici de temporada amb els rebots ofensius, els tirs lliures i les pèrdues de pilota tontes”.

FOTO: ACB PHOTO / D. GRAU