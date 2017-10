Un altre somni fet realitat

Tornar a disputar competició europea 22 anys després és un altre somni complert de la junta directiva presidida per Gorka Aixàs. Avui, a les vuit del vespre, el Bàsquet Club MoraBanc Andorra jugarà el primer partit de l’EuroCup, i serà al poliesportiu d’Andorra contra un exequip d’Eurolliga, l’Unics Kazan de la VTB League, on juga el base format al club Quino Colom, el germà de l’únic andorrà del primer equip, Guille. Per tant, el retorn a la competició europea es fa per la porta gran: contra un dels màxims favorits a ser a la final a quatre.

“L’Unics Kazan és un equip cridat a ser protagonista. Ha jugat l’Eurolliga les últimes temporades i té un gran potencial econòmic. És ple de jugadors de moltíssim nivell, és molt atlètic i té dos grans directors d’orquestra, i en destaca un que coneixem molt bé: Quino Colom”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya.

L’Unics Kazan només ha jugat un partit oficial i va superar un rival directe com el Zenit. Arriba més descansat, tot i el llarg viatge fins a territori andorrà. Mentrestant, els de Peñarroya han perdut els tres partits de la Lliga ACB que han jugat, contra el Reial Madrid, el Montakit Fuenlabrada i l’UCAM Múrcia. “Seríem més feliços si haguéssim guanyat, és clar. Hem de continuar sent un equip alegre i millorar la circulació de la pilota.” El BC MoraBanc, en aquests tres partits, ha mostrat poca fluïdesa i des­encert en el rebot. A més a més, també ha rebut molts punts. “Espero que millorem defensivament. No som un equip de partits de 60 a 60. Apostem per un tipus de bàsquet ofensiu.”

Sobre si farà jugar Guille Colom, que no ha jugat cap minut en els tres partits de la Lliga ACB, va ser clar i contundent: “És un partit maco per al país. Que jugui o no jugui Guille Colom no dependrà del meu romanticisme. Ell és un més.”

Per la seva banda, l’escorta andorrà va lloar el seu germà, Quino, i també el rival d’avui. “Ve un gran equip. És el millor del grup i nosaltres hi arribem amb una mala ratxa de tres derrotes. Volem guanyar i també necessitem el suport de la nostra afició”, va dir Guille Colom, que va parlar del seu germà, contra el qual tindrà l’oportunitat de jugar per primer cop. “Ens fa especial il·lusió aquest partit a tots dos.” Vint-i-dos anys després, tornen els partits de màxim nivell.