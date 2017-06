Un any més per gaudir del millor 3x3

L’essència del bàsquet. El 3x3 no és tan esquemàtic ni amb tanta pissarra. L’èxit va amb les condicions dels jugadors i en els seus fonaments. Els nivells en aquest esport perden rellevància. Així és el bàsquet 3x3. Força atractiu per l’espectador i la gran aposta de la Federació Andorrana de Bàsquet quan aquest esport començava a emergir, ja que ara serà olímpic al 2020. El bàsquet del carrer optarà a les medalles a la màxima cita esportiva olímpica. L’Europe Cup Qualifier, segona vegada consecutiva organitzada al Principat i més en concret al rovell de l’ou d’Escaldes-Engordany, va tornar a ser un èxit. Un total de 21 equips, entre nois i noies, van disputar en dos dies partits a dojo. En joc hi havia la classificació per al proper Europeu que es disputa a Amsterdam del 7 al 9 de juliol. Hi va haver molt d’ambient a les graderies i sobretot espectacle de bàsquet 3x3 on la meteorologia es va comportar, tot i l’amenaça de tempesta. La festa del 3x3 va començar dissabte a la plaça Coprínceps. En categoria masculina, Andorra amb els germans Fernández, Jordi i Oriol, Dani Mofreita i Sergi Marín i amb Xavi Galera de mànager –a punt de ser pare– es va classificar per als quarts de final en imposar-se al primer partit a Irlanda amb un BuzzerBeater d’Oriol Fernández. Aquesta victòria unida amb la victòria d’Ucraïna sobre Irlanda els va donar la classificació per als quarts de final i optar per obtenir el bitllet per l’Europeu d’Amsterdam. Els de Xavi Galera ahir no van poder certificar la classificació en perdre per 11 a 22 contra República Txeca després de ser eliminats als quarts de final contra la potent Espanya –que no va poder comptar amb Nacho Martín, que sí que jugarà l’Europeu.

En categoria masculina la primera posició va ser per la sorprenent Letònia amb un bon jugador com Karlis Lasmanis i també un sòlid Nauris Miezis, que va superar a la final a Rússia per 14 a 21. Els russos van destacar amb el bon canell de Dmitrii Kriukov i el versàtil Vasily Fedosov. Els letons van accedir a la final en eliminar una altra de les sorpreses agradables, Ucraïna, i els russos van eliminar a les semifinals una Espanya sense el seu millor jugador, Pep Ortega, amb vòmits i descomposició. El jugador català del Prat es va quedar a l’habitació de l’hotel. Això sí, els de Jaume Comas van fer patir de valent els russos i van perdre per un ajustat 20 a 22 i un bon partit de l’andalús José Rojas i el canari que milita a l’Ourense de Leb Or, Christian Díaz.

En categoria femenina, Andorra va finalitzar última amb cap victòria. Les andorranes van arribar a la cita sense Eva Vilarrubla i les molèsties d’Alba Pla i Nàdia Mun. Andorra va perdre contra Estònia 7 a 21, contra Turquia 13 a 7, contra Alemanya 12 a 11 i contra Hongria 5 a 21. De fet, les hongareses van demostrar la seva superioritat i es van fer amb l’or en vèncer a la final Suïssa per 16 a 14 amb una cistella decisiva de Dóra Medgyessi. Hongria va eliminar a les semifinals Itàlia per 17 a 12 i Suïssa a la pròrroga amb una cistella de Caroline Turin que va donar l’accés a la final. “A nivell esportiu tot és molt complex per a nosaltres, però hem competit molt bé amb nois, tot i que hi ha diferències insalvables. En noies, hem estat per sota ja que no comptaven anar al Mundial de Nantes i hem arribat justes de forces. Els partits es van fer llargs”, va assegurar el director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), Jaume Tomàs, que es va mostrar molt satisfet per l’organització. “Ens hem superat respecte xºl’any passat. Ara hem d’esperar l’informe de la FIBA, però nosaltres en fem un balanç excel·lent”, va sentenciar Jaume Tomàs. La festa del 3x3, com sempre, molt completa.