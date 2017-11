Un any (o dos) per regularitzar-se

El Bàsquet Club Andorra és una societat anònima (SA) amb els seus accionistes i també el seu consell d’administració. I es van constituir SA per poder jugar a la Lliga ACB. Una situació única al Principat ja que els clubs només són entitats esportives. Això sí, no és una societat anònima esportiva (SAE), ja que de moment aquesta figura no existeix a la legislació del país, però sí que es preveu a Espanya per º a l’esport professional. Es va presentar oficialment als inicis de l’any 1996 amb l’ajuda de Govern de l’època i també de la Lliga ACB. Després de 21 anys parlant d’aquesta figura, l’avantprojecte de la nova Llei de l’esport que va aprovar Govern la setmana passada pretén crear i regularitzar la figura de la societat anònima objecte esportiu (SAOE) que estarà reservada només a aquells clubs que participin en competicions de fora del país i que tinguin una secció professional que participi en competicions estrangeres. “La nostra voluntat serà preservar els clubs que tenim al país i només la secció que està competint a fora del Principat es podrà transformar, si escau, en SAOE. Aquesta no serà una transformació global del club perquè no volem que en el cas que no funcioni la SAOE el club acabi desapareixent”, va assegurar el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal.

Per tant, en l’apartat de disposicions transitòries n’hi ha una d’específica per al Bàsquet Club MoraBanc Andorra. Un cop entri la nova Llei de l’esport en vigor, s’espera que sigui cap al mes de març, l’entitat presidida per Gorka Aixàs tindrà un any –després Jordi Beal va dir dos– per regularitzar la seva situació ja que actualment el club és l’única entitat esportiva del país que està configurada com a societat anònima (SA). “Aquesta modificació de la nova Llei de l’esport l’hem tirat endavant perquè hi ha clubs que necessiten ser SAOE per poder competir en lligues estrangeres”, va dir Jordi Beal. Un d’aquests és el Futbol Club Andorra, que durant l’estiu va estar en converses amb un empresari, Miquel Sors, però que al final no van quallar. Ara podria buscar altres possibles inversors amb la nova entrada de la nova Llei de l’esport.

La proposta de la nova Llei de l’esport té un total de cinc punts, és a dir, la meitat que la Llei de l’esport aprovada al 1998 i que encara estava vigent. A banda de la creació de la figura de la societat anònima amb objecte esportiu (SAOE) també es pretén crear la Fundació de l’Esport, que substituirà el Consell Andorrà de l’Esport. “La finalitat serà col·laborar i cooperar amb les institucions i entitats existents per fomentar la pràctica de l’esport en els diferents àmbits”, va indicar Beal. La nova Llei de l’esport compta pel que fa a l’esport inclusiu amb el reconeixement jurídic del Comitè Paralímpic Andorrà. Una altra modificació és la proposta de l’aparició de l’esport sostenible, que tindrà la col·laboració del ministeri de Medi Ambient.

L’Agència Andorrana Antidopatge continuarà tenint un paper important amb la responsabilitat de les federacions, el Comitè Olímpic i Paralímpic del procés de control del dopatge, de l’intercanvi d’informació i protecció de dades. També de la llista de prohibicions i de la gestió de resultats, audiència i recursos. Per la seva banda, l’Automòbil Club Andorra (ACA), per mitjà de la seva Comissió Esportiva, exercirà les funcions de Federació d’Automobilisme.

La nova Llei de l’esport, un cop exposada als mitjans de comunicació, passa a tràmit parlamentari i ha de rebre el vistiplau del Consell General.

El poliesportiu d’Andorra tindrà una millor il·luminació

El ‘Butlletí Oficial del Principat d’Andorra’ (BOPA) va anunciar ahir una adjudicació per començar els treballs de millora de la il·luminació del poliesportiu d’Andorra. Aquesta millora tindrà un cost de 19.992,47 euros i el termini d’execució serà de tres setmanes a comptar des de la formalització del contracte.