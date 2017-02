Un canoner, substitut de Nacho Martín

El segon màxim anotador de la Polska Liga Koszykówki (PLK), és a dir la Lliga polonesa, tot just al darrere de l’escorta nord-americà Travis Releford (Siarka Tarnobrzeg), amb una mitjana de 17,7 punts per partit i que és el novè màxim rebotejador de la PLK amb 6,9 per matx. Aquestes són les credencials del substitut del lesionat Na­cho Martín, i el seu nom és Chris Czerapowicz. L’ala suec, que també té passaport nord-americà, té 25 anys, fa 2,01 i militava al Miasto Szkla Krosno, el sisè classificat i l’equip que va quedar eliminat a les semifinals de la Polish Cup, la Copa de Polònia, dissabte contra l’exequip de David Jelínek, l’Anwil Wloclawek, per 68 a 77. L’últim servei de Czerapowicz als de Mi­chal Baran va ser de 24 punts amb 4 de 7 en triples i 7 rebots, que no van servir per classificar el seu equip per a la final.

El canoner internacional per Suècia havia rebut una proposta de l’UCAM Múrcia, però els murcians, després de perdre Vítor Faverani, fitxat per l’FC Barcelona Lassa, no van poder arribar a un acord amb el club polonès. Sí que ho ha aconseguit el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, i el director esportiu, Francesc Solana, tanca l’exterior que buscava per substituir Nacho Martín fins a final de temporada. I això que va començar trucant a la porta de John Shurna (Cedevita Zagreb), Jonathan Holmes (ex-FC Barcelona Lassa i ara al Canton Charge de la D-League), Rodions Kurucs (FC Barcelona Lassa B) i també Brad Newley (ex-Herbalife Gran Canària, que acaba de fitxar per l’AEK Atenes procedent del Sydney Kings). “És un dels millors jugadors a Polònia. Estàvem buscant un jugador que fes 2 metres i està quasi en més de sis rebots per partit i quasi un 50% d’encert en triples, anotant-ne més de tres per matx. Per tant, és un jugador que utilitza molt la línia de tres punts i està en molt bona forma ara mateix. Té experiència amb la seva selecció i té formació americana. Creiem que té nivell per destacar a la nostra Lliga. És un jugador que ens impactarà d’entrada i serà molt important de cara al tram final de temporada”, va assegurar el director esportiu del BC MoraBanc.

Chris Czerapowicz signa fins a final de temporada i serà la seva primera experiència a la Lliga ACB, tot i que quan va acabar la seva etapa universitària a la Universitat de Davidson Wildcats va rebre l’interès de l’Assignia Manresa. Finalment, l’interès no es va transformar en una oferta. El tècnic Joan Peñarroya va descobrir aquest jugador l’any 2011 en l’Europeu U20 que es va disputar a Bilbao, en què l’entrenador del BC MoraBanc formava part del cos tècnic de la selecció espanyola amb Juan Antonio Orenga i Jesús Sala. El nou fitxatge del BC MoraBanc va destacar en una Suècia que es va estrenar a la Divisió A. Czerapowicz va demostrar ser un ala que jugava de manera enèrgica, buscant sempre la cistella. Bon tirador, sobretot en suspensions, després de fer el vot i sortint de bloquejos. Bon defensor i també bon rebotejador. El 2011, a Bilbao va anotar 14,3 punts i va capturar 7 rebots. En aquell Europeu U20 va destacar un tal Nikola Mirotic amb Espanya i també els italians Alessandro Gentile i Nicolò Melli, el montenegrí Bojan Dubljevic, el base serbi Nemanja Nedovic i el base francès Leo Westermann. Per tant, Czerapowicz forma part d’una bona generació i, un cop va sortir de Davidson, on va coincidir amb l’exbase de la Penya Nik Cochran, va fitxar pel Södertälje Kings de la Basketligan, la Lliga del seu país. Va guanyar dues lligues i va disputar l’Eurochallenge, que li va servir per fitxar pel Miasto Szkla Krosno.

“El meu cap estava molt centrat a només jugar les semifinals de la Copa amb el Krosno i no pensava en la Lliga espanyola”, va dir en la roda de premsa després del partit de semifinals contra l’Anwil. El club polonès també va publicar un vídeo amb paraules del nou jugador del BC MoraBanc. “Deixo l’equip. Agraeixo el suport de l’afició. M’he sentit molt bé aquí. Us trobaré a faltar molt.” Tot seguit, el nou ala dels de Joan Peñarroya, que podria debutar dissabte vinent a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro, va respondre a un tuit del club andorrà en què mostrava una fotografia del poliesportiu d’Andorra. “Benvingut, aquesta és la teva nova casa.” La resposta del suec va ser immediata: “Gràcies. Estic emocionat per venir.” Un reforç que ajudarà Joan Peñarroya per despertar un perímetre en baixa forma en els últims partits pel desencert de David Jelínek i de David Walker.

El Madrid guanya la Copa del ‘camp enrere’

Quarta Copa del Rei consecutiva per al Reial Madrid. En l’actual format, primer equip que assoleix aquesta fita. Aquesta serà recordada pel camp enrere –a la final, a un segon per acabar, en van xiular un al València Basket que ni existia i després van canviar d’opinió– i també pels passos xiulats a Giorgi Shermadini. L’equip que va eliminar el BC MoraBanc es va imposar en un emocionant final al València Basket per 97 a 95. L’espectacular partit de Sergio Llull va tornar a ser decisiu per conquerir un títol més per a un equip que domina a la Lliga ACB i també a l’Eurolliga. Els de Pablo Laso van patir de valent contra un rival que va buscar un intercanvi de cistelles i que va tenir el mateix premi que tots els partits d’aquesta Copa del Rei per al Reial Madrid, emoció i cistelles decisives de Llull. L’MVP de la Copa del camp

enrere.

