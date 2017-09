Un ‘hall of fame’ al BC MoraBanc

No té la millor mecànica de tir possible, però li funciona a les mil meravelles. John Shurna, el nou ala pivot del BC MoraBanc, va ser el màxim anotador de tots els temps de la Universitat de Northwestern College, a l’estat d’Illinois. Entre els anys 2008-2012 també es va convertir en el màxim taponador de la història de la Universitat. En el seu primer any sènior va signar una mitjana de 20 punts, 5,4 rebots i 2,8 assistències per partit, amb un percentatge del 44% en el llançament de tres punts –la seva gran especialitat–. Això sí, no va ser seleccionat en el draft del 2012, tot i tenir unes bones actuacions en la Summer League de Las Vegas, que li van donar l’opció de tenir un contracte parcial garantit per un any amb els New York Knicks. El van tallar abans de debutar i va decidir emigrar a Europa per fitxar per l’Strasbourg IG francès i a les ordres de l’actual seleccionador francès, Vincent Collet.

El Joventut de Badalona el tenia entre cella i cella i el va portar a Espanya, a la Lliga ACB, i va signar per dues temporades. A Badalona va demostrar que és un anotador pur i és un especialista del tir de més enllà de la línia de 6,75. Va acabar la seva primera temporada amb els badalonins i va pagar per la seva llibertat per fitxar pel Darussafaka. Després d’un any va tornar a Espanya per deixar empremta en el València Basket. A la North­western University en guarden un bon record i l’ala pivot del BC MoraBanc ingressarà al hall of fame dels Wildcats en una cerimònia a Ryan Field Stadium d’Evanston (Illinois). Per tant, el jugador nord-americà, amb passaport lituà, es perdrà els dos propers amistosos: divendres contra l’Iberostar Tenerife i diumenge en la presentació oficial del seu exequip, el València Basket. “És un gran honor i em sento molt afortunat de ser un dels membres d’aquest hall of fame. No ho hauria imaginat mai. Serà un moment bonic que compartiré amb molta gent que admiro.”

Shurna també va fer balanç de la seva experiència universitària. “La meva experiència a Northwestern m’ha ajudat molt en la meva vida. Ara soc molt feliç a Andorra, on espero ajudar el MoraBanc a fer-ho al millor possible”, va dir Shurna, que va arribar al club andorrà procedent del Cedevita de Zagreb. Enguany també entra al hall of fame de Wildcats el desaparegut Ray Ragelis, ex-Rochester Royals de l’NBA.

Blazic disputa avui les semis contra Espanya

L’escorta internacional eslovè Jaka Blazic, fitxatge del BC MoraBanc que es troba a l’Eurobasket, juga avui (20.30 hores) l’enfrontament de semifinals contra Espanya. El jugador eslovè només va anotar un punt en set minuts jugats en el partit de quarts de final contra Letònia. Els d’Igor Kokoskov, que compta amb el suport a la banqueta de l’exbase de l’FC Barcelona Jaka Lakovic, es van imposar per 103 a 97, amb 27 punts del jove jugador del Reial Madrid Luka Doncic i 26 de Goran Dragic, que milita en els Miami Heat. En les semifinals s’encreuaran amb Espanya, que va desfer-se d’Alemanya per 72 a 84.