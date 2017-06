Un rodamon per a l’FC Santa Coloma

L’FC Santa Coloma ja té nou fitxatge per disputar per quart any consecutiu la primera prèvia de la Champions League. L’equip dirigit per Richard Imbernón, que ja comença avui els entrenaments tot i les baixes dels internacionals, està pendent de saber el rival a la Champions i ja comença a perfilar la plantilla per tornar a jugar a la màxima competició europea, i un dels seus primers fitxatges és un migcampista i també mitjapunta experimentat. Un autèntic rodamon del futbol, perquè ha jugat en vuit països diferents i aquest serà el novè. Es tracta de José Pedrosa Galán. Té 31 anys i la temporada passada no va poder ajudar el CE L’Hospitalet a assolir la permanència al grup 3 de Segona Divisió B espanyola i va baixar a Tercera. El migcampista, nascut a Lleó, va arribar al club català al febrer i va tornar a Espanya set anys després de la seva marxa i de voltar pel món futbolístic.

El nou fitxatge de l’FC Santa Coloma, llicenciat en psicologia, reforçarà el mig del camp, tal com pretenia el club colomenc. José Pedrosa Galán va arribar amb només 16 anys a l’Atlètic de Madrid i compartia vestidor amb jugadors com David de Gea, Mario Suárez, Domingo Cisma, el porter Roberto Jiménez i Manu del Moral, i també va tenir entrenadors com Pepe Murcia, Quique Estebaranz o Milinko Pantic. Després de jugar un total de 67 partits i marcar nou gols va fitxar pel Toledo, on va enlluernar i va començar a donar-se a conèixer per acabar fitxant per l’Almeria, que en aquella època va entrenar Unai Emery i també Hugo Sánchez. Una greu lesió el va deixar sense el seu somni: debutar a Primera Divisió espanyola.

Tres temporades després es va incorporar al Cultural Leonesa, però el descens administratiu del club va obligar a rescindir el contracte només quatre mesos després d’arribar. Aquí va començar a voltar i voltar. Una volta al món. Primer es va convertir en el primer jugador espanyol a jugar a la Thai Premier League de Tailàndia, al Chainat. Allà el van batejar com el Xavi de Tailàndia i també va ser el jugador franquícia. Dues temporades després es va convertir, també, en el primer jugador espanyol a jugar a la Indonesian Premier League amb el Pro Duta FC. Tot seguit va tornar a Europa després de classificar el club per a la Champions Asiàtica i va fitxar pel SKN St. Pölten d’Àustria. Es van classificar per disputar la final de Copa i van perdre a la final contra el Red Bull Salzburg del davanter català Jonathan Soriano. L’equip austríac es va classificar per a l’Europa League. Tot seguit, una aventura més a Jordània: al Shabab al-Ordon, que va assolir la permanència amb la seva arribada. Més i més canvis. Aris Limassol de Xipre, FC Ceahlăul Piatra Neamț de Romania, Persela Lamongan d’Indonèsia i, abans de l’Hospitalet, el RoPS de la Veikkausliiga, la primera divisió finlandesa, on també es troba l’andorrà Marc Vales. Una peça que encaixarà en el tipus de futbol que pretén Richard Imbernón. La seva qualitat dotarà de més presència el mig del camp colomenc.

Mentrestant, el club continua treballant per tancar el fitxatge d’un davanter centre, ja que Iban Parra arrossega una sanció i no podrà disputar la prèvia de la Champions League.

El 19 de juny sabrà quin rival tindrà a la Champions

Una vegada ja se sap qui és el campió de la Champions League i les competicions oficials de club han abaixat el teló del curs, l’FC Santa Coloma sabrà el 19 de juny quin rival tindrà en la primera prèvia de la Champions League. Els colomencs són caps de sèrie en el sorteig amb The New Saints (Gal·les), Linfield (Irlanda del Nord), Vikingur Gota (illes Fèroe) i Hibernians (Malta). En l’altre bombo es troben l’Alashkert (Armènia) i el que la temporada passada va eliminar els de Richard Imbernón, l’FC Tallinn (Estònia), La Fiorita (San Marino) i Trepça (Kosovo). Els partits d’anada es disputaran el 27 i 28 de juny i, els de tornada, el 4 o 5 de juliol. En la segona eliminatòria prèvia, la Champions té clubs de molta més entitat.

El Tic Tapa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma comencen avui els entrenaments

Sense gaires novetats, el Tic Tapa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma comencen avui els seus entrenaments per preparar la primera prèvia de l’Europa League. Els lauredians, entrenats per Luis Blanco, continuaran amb la mateixa plantilla que va acabar la temporada, però potser patiran alguns petits retocs. Tot i així, es premiaran els jugadors que van aconseguir el retorn per disputar competicions europees. Per la seva banda, la UE Santa Coloma, que finalment no tindrà Vicenç Marqués d’entrenador perquè els jugadors van decidir buscar una altra opció, comença avui les sessions per preparar el partit d’Europa League, i ho farà amb Emiliano González dirigint l’equip fins que els colomencs no trobin un tècnic que estaven buscant fora del país, però de moment encara no han pres cap decisió.

La UE Santa Coloma, recentment campiona de la Copa Constitució, tampoc tindrà gaires retocs en una plantilla que es coneixen prou bé.