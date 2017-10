Una festa per a molts

El Partit. La selecció d’Andorra contra la vigent campiona d’Europa, Portugal. El futbol més modest contra un dels jugadors que és considerat un dels millors del món, Cristiano Ronaldo. Una de les seleccions més atractives del futbol europeu visita demà, a les 20.45 hores, l’Estadi Nacional. La comunitat portuguesa del país i 800 aficionats de la Selecção das Quinas animaran el combinat dirigit per Fernando Santos i Andorra buscarà la proesa de sorprendre un rival que necessita guanyar tant sí com no per intentar buscar la classificació per al Mundial 2018 a Rússia.

El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va donar ahir la llista de 21 jugadors i va descartar David Maneiro i Víctor Hugo (UE Santa Coloma), Marc Ferré i Aarón Sánchez (FC Andorra) i Sebas Gómez (UE Engordany), i va tornar a convocar Cristian Martínez (FC Andorra), Víctor Rodríguez i el veterà extrem Juli Sánchez (Vall Banc FC Santa Coloma). Una llista de 21 jugadors amb Marc Pujol, que no podrà jugar contra Portugal però sí que ho podrà fer dimarts contra Letònia. Això sí, un total de vuit jugadors estan amenaçats per sanció si reben una groga contra Portugal: Emili García, José Antonio Gomes, Ilde Lima, Cristian Martínez, Gabi Riera, Víctor Rodríguez, Jordi Rubio i Moisés San Nicolás. “Els partits de Portugal i Letònia seran molt diferents. El primer serà contra la campiona d’Europa i amb això està tot dit. Ens exigirà el màxim de nosaltres mateixos. Contra Letònia haurem de ser una selecció molt competitiva per anar a obtenir el millor resultat possible”, va assegurar Koldo en declaracions al canal de Youtube de la FAF. En el partit d’anada van rebre un dur correctiu per 6 a 0.

El capità Ilde Lima té clar que això serà tota una festa: “Per al país i per a la comunitat portuguesa, que podrà gaudir de la seva selecció, i també per a nosaltres. De partits com aquests se’n juguen pocs i haurem de gaudir dintre del nostre patiment. A Letònia serà diferent perquè ens hi juguem l’última posició de grup i intentarem sumar el cinquè punt. Serà difícil.”

Portugal va arribar ahir al Park Hotel després de fer un vol amb un avió militar C-295 i Cristiano Ronaldo, després d’entrenar-se en solitari, es preveu que sigui titular.