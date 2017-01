Una prova més, i aquesta de ‘regal’

El 2015 ja va passar i el 2017 es torna a repetir la història, és a dir, el Freeride World Tour (FWT) ha tornat a triar Vallnord-Arcalís per substituir una prova anul·lada en un altre país. El principal circuit mundial de l’esquí forapista havia de començar el cap de setmana passat a Chamonix (França), però la competició es va anul·lar per raons de seguretat, pel fort vent que hi havia a l’estació francesa. Per tant, el Freeride World Tour va pensar a desplaçar aquesta prova que s’havia de disputar a Chamonix al Principat, que acollirà també la segona cita del calendari, entre el 9 i 16 de febrer. Aquí es buscarà una data per encabir la prova anul·lada en territori francès i a cost zero. “Només serà un esforç afegit en recursos; és un orgull i un plaer que siguem escollits nosaltres perquè moltíssims llocs aspiren a acollir aquesta competició. Podem dir que som un dels cinc afortunats, i a més a més per segon any, de les tres vegades que s’han anul·lat proves en altres països, ens han triat a nosaltres. Econòmicament, al cap i a la fi, teníem una setmana per desenvolupar una prova i ara tindrem dues proves, i no suposarà un afegit al pressupost que ja hi destinem”, va assegurar Xabier Ajona, director d’Ordino-Arcalís.

El circuit més important de forapista va renovar al mes de novembre per tres anys més i ja fa tres edicions consecutives que ve al país. “La fortuna que tenim i el que transmetem al Freeride World Tour és que no només disposem d’una o dues vessants per realitzar la competició, sinó de sis. La setmana passada ens va visitar el director tècnic de l’FWT i ja va donar per fet que podríem des­envolupar una o dues proves al país. En els propers deu dies, que no creiem que les condicions canviïn molt, les possibles zones de la competició estaran en molt bon estat.” El Freeride World Tour encara no té decidida la vessant que hauran d’atacar els esquiadors. “La zona del baser Negre els agrada molt. Quan es va anul·lar el 2015 la de Fieberbrunn (Àustria) ja la vam organitzar aquí. A mi particularment m’agradaria que es fes al pic d’Arcalís, perquè es veuria força bé i és on més desnivell podem mostrar. Tot i així, és una vessant complicada i exigent. El Freeride World Tour la té present com a opció.”

Després de les dues proves de Vallnord-Arcalís, el Freeride World Tour es desplaça fins a Fieberbrunn, al cor de Tirol, a partir del 6 de març. Del 18 al 25 de març, l’FWT viatja cap a Haines (Alaska) i el circuit acaba a Verbier (Suïssa). El Bec de Rosses és l’últim des­afiament dels millors freeriders del món.

De le Rue, a Vallnord

El rider francès de surf de neu Paul Henri De le Rue va anunciar la seva participació en el Freeride World Tour 2017. El medallista de bronze dels Jocs Olímpics de Torí competirà en aquesta desena edició. “Estic molt orgullós de prendre part en el Freeride World Tour”, va assegurar el francès a les xarxes socials. En total hi competiran 33 esquiadors i 17 surfistes.

Dani Fornell i Lorelei Torres, a l’espera de rebre una ‘wild card’ per competir novament a casa

Vallnord-Arcalís va fer la demanda de dues wild cards al Freeride World Tour perquè tornin a competir, com la temporada passada, els freeriders andorrans Dani Fornell i Lorelei Torres. “Cada any és més complicat donar entrada a diferents wild cards. Encara no hem rebut resposta, però ho intentarem fins a l’últim moment perquè són dos competidors de casa nostra. Això sí, ara per ara no estan confirmades les seves participacions”, va reconèixer Xabier Ajona. L’esquiador forapista andorrà ja va competir al Japó i ara només pensa a tornar al Freeride World Tour per a la temporada 2018. En la prova del 2016 organitzada al país va caure i va ser evacuat en helicòpter, i Lorelei Torres també va caure. Va triar una línia força atrevida, però no va tenir gens de fortuna i no va acabar la prova. Volen treure’s l’espina si els deixen.

