Unicaja Màlaga presenta una oferta per Giorgi Shermadini i el BC MoraBanc treballa per igualar-la

Es veia venir i ha passat. L'Unicaja Màlaga, l'únic equip espanyol i d'Eurolliga que podria presentar una oferta per Giorgi Shermadini, va a per el pivot georgià del Bàsquet Club MoraBanc. El conjunt andalús va presentar una oferta per a dues temporades per a Giorgi Shermadini, un dels millors pivots de la Lliga ACB la temporada passada i la pedra angular del projecte dels andorrans i que també va finalitzar en el cinc ideal de la coneguda com la millor lliga d'Europa. El georgià està subjecte al dret de tampteig i disposa de cinc dies naturals, és a dir, fins al dimecres a les 24 hores per igualar aquesta oferta dels andalusos. El club treballa per igualar l'oferta andalusa i convèncer al jugador perquè és quedi. Si els andorrans no igualen l'oferta dels malaguenys Giorgi Shermadini es convertirà en nou jugador de l'Unicaja Màlaga. De fet, els de Joan Plaza també han fet una oferta per el pivot nord-americà amb passaport hongarès del Victoria Libertas Pesaro, Jarrod Jones. Mentrestant, Kyle Fogg ha posat un peu i mig al Guangzhou Lions de la lliga xinesa i els andalusos també van pagar per deixar lliure a Jamar Smith. A Andorra, David Jelínek complirà el seu any de contracte al no fer-se efectiva la seva clàusula de sortida i Chris Czerapowicz abandona el club després que el club executés la seva clàusula de sortida.