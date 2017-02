“Vaig triar Andorra perquè és un lloc molt bo per als meus entrenaments”

Entrevista a... Jack Haig, ciclista resident de l’Orica-Scott

L’equip australià Orica-Scott és el que té més ciclistes residents, amb un total de vuit. Un dels últims a formar part d’aquesta gran família al país és el jove ciclista australià Jack Haig. Viu a Erts i és molt habitual veure’l entrenar-se amb altres residents, com el madrileny Carlos Verona i el veterà canadenc Svein Tuft. Manté el seu apartament a Girona i ha viscut a Varese. Està encantat amb la seva nova residència.

Per què va triar Andorra per viure?

Vaig triar viure aquí perquè és molt bo per als meus entrenaments. El país té pujades espectaculars i el clima en general és bo. També m’agrada molt l’esquí i és un lloc agradable per poder fer esquí o esquí de muntanya. A més a més, visc en un lloc idíl·lic com el petit poble d’Erts.

Abans de decidir venir a viure al Principat amb molts companys d’equip, on vivia?

Encara mantinc l’apartament a Girona per si el clima aquí empitjora i també va bé per si vull canviar d’entorn per entrenar-me. Abans de triar Girona i després Andorra vaig viure al nord d’Itàlia, a prop de Varese, durant un any i mig.

Què diria a altres ciclistes professionals per recomanar-los fixar la residència al país?

Els dic que vinguin a Andorra perquè gaudiran fent coses per la muntanya. Les muntanyes aquí són molt boniques i ofereixen un gran assortiment de rutes per fer senderisme i esquí alpí i de muntanya.

Per a vostè, què significa viure aquí i què és el que més li agrada d’aquest país?

M’agraden molt les muntanyes i la possibilitat de sortir i explorar per trobar petites joies amagades. A més, a l’estiu els camins són bonics per entrenar-se i per preparar-se en carreteres difícils per a ciclistes professionals com nosaltres.

Quins objectius es marca per a aquesta nova tem­porada?

M’agradaria continuar aprenent i creixent com a ciclista. Espero millorar el rendiment del 2016 i convertir-me en un millor company d’equip.

Quines competicions es planteja fer?

De moment encara no està del tot confirmat, però serà molt similar a la temporada passada. Ara soc a Sud-àfrica. Competiré a la Vuelta a Espanya amb tota seguretat. Em fa il·lusió perquè es podrà viure aquí, a Andorra.

Com és el seu dia a dia a Andorra?

M’agrada molt aquest país. Em relaxa molt. Al matí m’agrada gaudir d’un bon cafè i d’un bon esmorzar abans de sortir a entrenar-me amb la bicicleta. Algunes tardes vaig a AnyósPark per fer una mica de feina de força o relaxar-me a l’spa.

Se sent com a casa amb tants ciclistes professionals provinents d’Austràlia?

És cert. Hi ha molts ciclistes australians que viuen al país, i això ajuda a l’hora d’adaptar-se.

Abans de ciclisme va fer BTT i aquí s’ha organitzat la Copa del Món i també el Campionat del Món. Coneix els circuits de bicicleta tot terreny del país?

M’encanta anar en BTT, però fins ara no he tingut gaire temps per trobar els millors camins.

Amb quins ciclistes s’entrena habitualment?

Normalment m’entreno amb els meus companys d’equip Carlos Verona i Svein Tuft.

La família de ciclistes professionals creix cada cop més

La nòmina de ciclistes professionals residents creix cada cop més, i això que aquesta temporada no hi haurà Joaquim Purito Rodríguez, que va anunciar la seva retirada i que en breu competirà en BTT a la Cape Epic amb tot un clàssic, José Antonio Hermida, el ciclista de Puigcerdà. Per aquesta temporada, a banda de Jack Haig hi ha ciclistes nous, com el portuguès André Cardoso i el ciclista d’Àvila Jesús Hernández Blázquez, tots dos de l’equip nord-americà Trek-Segafredo, on milita Alberto Contador i també l’altre portuguès, Nélson Filippe Oliveira, que es troba al Movistar Team i que ja tenia aquí al país companys com Jonathan Castroviejo, Dani Moreno, Imanol Erviti i José Joaquín Rojas. També ha vingut un ciclista veterà i experimentat com Dani Navarro (Cofidis, Solutions Crédits) i Juanjo Lobato (Team LottoNL-Jumbo i ex-Movistar Team).