Edgar Montellà (Speed Car CM), patrocinat per AnyósPark i pilot del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club (ACA), es va imposar a la 32a edició de la Pujada a Quillan-Col du Portel, prova vàlida per al Campionat de França de muntanya (segona divisió) i el Trofeu Pirineus. Per la seva banda, Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC) es va quedar a quatre dècimes de la victòria absoluta a Moratalla (Múrcia).