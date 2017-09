Vinyes busca oblidar el Princesa d’Astúries al 41è ral·li de Llanes

El duet Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volant d’un Suzuki Swift R+, afronten aquest cap de setmana la 41a edició del Ral·li Vila de Llanes amb l’objectiu de rescabalar-se de l’ensopegada que van patir fa quinze dies en la primera visita de la temporada al Principat d’Astúries. Els pilots de l’equip Suzuki Motorsport estan plenament convençuts que hauran de fer front a un traçat complicat i en el qual, amb tota seguretat, la meteorologia tindrà un protagonisme important.

Per a aquesta edició de la prova, els membres de l’Escuderia de Llanes han mantingut el seu esquema habitual de competició, encara que amb escenaris diferents. És a dir, el ral·li es disputarà en una única etapa (dissabte, dia 30) però amb trams cronometrats alguns dels quals feia molts anys que no es disputaven.

En el bucle inicial del Llanes 2017 es troben com a obstacles a superar, dues vegades cadascun, La Torneria (11,37 km), Los Carriles (6,72 km) i Carmen-Torre (19,53 km). En la continuació, els participants que segueixin en el ral·li s’enfrontaran a dues especials, però amb un traçat d’aproximadament 20 km cadascuna, Nova-Llaura (19,90 km) i riu Cabra (21,26 km), que també hauran de superar-se dues vegades.

El recorregut total del ral·li s’acosta als 500 km, dels quals 157,662 km seran de velocitat, repartits en deu especials.

Per Vinyes, les especials que envolten la turística localitat asturiana no són del tot desconegudes, malgrat que en alguna d’elles no ha competit mai. “Vaig començar a competir per aquesta zona a principis dels 90 en les proves de muntanya i uns anys més tard vaig retrobar algun d’aquests escenaris en els ral·lis”, va recordar el pilot, que va admetre que “és cert que en alguna cronometrada en concret –aquest any em sembla que n’hi ha alguna– no he competit”. Tot i això, va continuar, “segur que hi he passat en un enllaç, en un sentit o un altre”.

Amb tot, el pilot andorrà va recordar que “conèixer el terreny no et facilita del tot el ral·li, ja que potser l’afrontes amb més confiança però has de tenir molt present que les estretes carreteres de la zona amaguen alguns paranys”. En aquest sentit, Vinyes va deixar clar que el de Llanes és un “ral·li difícil” que “es pot complicar, encara més, per la presència de la pluja”.