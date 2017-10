Volen donar un impuls a l’arbitratge

Els àrbitres són sempre a l’ull de l’huracà. Sigui la competició que sigui. La Federació Andorrana de Futbol (FAF), que té José Barbosa com el màxim responsable del col·lectiu arbitral andorrà, busca reforçar l’organigrama amb la incorporació d’un exàrbitre de Primera Divisió espanyola, el català Xavier Moreno Delgado, que també és president del Comitè d’Àrbitres Catalans. Ja fa com quatre temporades que l’exàrbitre de Premià de Mar col·labora amb la FAF impartint classes per als àrbitres del país i també donant suport per la seva experiència com a àrbitre en una de les millors competicions domèstiques del món. “Donarà suport a Barbosa, ens facilitarà la feina i ens ajudarà en molts aspectes. Estic content de tenir-lo aquí, amb el seu currículum”, va reconèixer el directiu de la FAF i exjugador internacional Manolo Jiménez.

Xavier Moreno Delgado organitzarà l’àrea tècnica de l’organigrama arbitral, Salus Xato continuarà com a cap d’informadors i Cristian Sánchez com a responsable de la preparació física. S’hi incorpora l’expresident de l’Inter Escaldes Antonio Colaço, com a enllaç entre el col·lectiu arbitral i els clubs. Segons la FAF, entre futbol i futbol sala hi ha 80 àrbitres. “A partir d’ara faré el seguiment de tots els informes que em faci Salus Xato i veuré alguns partits in situ i els altres en vídeo. Els àrbitres, d’equivocar-se s’equivocaran sempre, però la meva intenció serà que hi hagi més consistència a l’hora de prendre decisions.” Per Xavier Moreno Delgado, l’arbitratge andorrà “ha millorat, pel que tinc entès. El màxim problema és que no surten àrbitres joves. El nivell mitjà és bo i hem de fer un pas endavant. Luis do Nascimento, el nou àrbitre internacional, ho està fent molt bé i n’han d’arribar més a aquest nivell”.

EL VAR, A ESCENA?

El sistema de videoarbitratge, el VAR (video assistant referee), podria arribar al país el 2018. La FAF ho està estudiant, tot i que no va detallar el pressupost, però sí que tindria ajuda de la UEFA i la FIFA en el cas d’implementar-lo. “Jo estic encantat amb el VAR i qualsevol ajuda al món arbitral és benvinguda.” En cas de implantar el VAR es faria al Centre d’Entrenaments de la FAF i també al nou camp que s’està construint a la Massana.

Villamayor ‘fitxa’ pel futbol sala

L’exàrbitre internacional de futbol Ignasi Villamayor, que va deixar d’arbitrar partits a Primera i Segona de futbol, va acceptar una proposta per arbitrar en els partits de futbol sala. Ignasi Villamayor, de 45 anys, era internacional des del 2008 i va decidir penjar el xiulet en el món del futbol, tot i que no ha rebut cap reconeixement per la seva trajectòria.