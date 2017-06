Vuit proves amb 200 bikers

Els Campionats del Món Màsters de BTT tanquen amb èxit la disciplina cross-country i donen pas al descens. En total, vuit proves amb més de 200 participants. El primer or va arribar a la prova d’entre 40 i 44 anys, ajornada dimarts per la pluja, i va ser per al danès Jens G. Hansen. Tot seguit, en 60 i 64 anys victòria per Francesco Ferrari. Als majors de 65 anys, or per Robert Baserba i plata per Christian Jupillat. En 30 i 34 anys triomf per Manuel Sánchez i en 35-39 José M. Guerrero.