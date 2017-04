Xavi Cardelús enceta el curs de l’Europeu al circuit d’Albacete

Xavi Cardelús i l’equip Stylobike/Petronas comencen avui el Moto2 European Championship en la primera prova del curs, al Circuit d’Albacete. El pilot andorrà, que afronta la seva tercera temporada en la categoria, s’estrena en competició amb l’equip mundialista amb l’objectiu de fer un salt qualitatiu important i situar-se entre els màxims favorits. “Estic molt il·lusionat i tinc moltes ganes de competir. Al llarg de l’hivern he treballat més que mai, tant físicament com amb la moto, ja que he fet tota mena d’entrenaments”, va assenyalar el jove pilot andorrà, que va analitzar la cita. “Albacete és un circuit que no està entre els meus favorits, però si vull estar entre els favorits hauré d’estar al davant en tots els circuits”, va sentenciar.