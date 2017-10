Xavi Cardelús s’entrena per reaparèixer a MotorLand

La doble lesió de Xavi Cardelús, a la mà i al peu drets, ha apartat el pilot andorrà dels circuits les últimes setmanes. Va passar pel quiròfan i ja veu la llum al final del túnel. La caiguda en el Campionat del Món de supersport a Lausitzring està oblidada, tot i els set claus que li van implantar a la mà. El pilot de l’equip Stylobike es troba en plena recuperació i ahir es va provar en una sessió de supermotard. Ell i l’equip avaluaran la seva forma física per poder participar aquest cap de setmana en la penúltima cita del Moto2 European Championship, que es disputarà a MotorLand.

“Encara no estic al cent per cent de la meva forma física ni totalment recuperat de les lesions, però la prova que hem fet ha estat prou positiva per decidir anar a MotorLand i tornar a pilotar la Kalex de Moto2”, va assegurar Cardelús, que encara té molèsties a la mà i també al peu. “Com més exigeixo a la mà més molèsties em dona, però és un mal més o menys controlable i la funcionalitat no es veu gaire afectada.” Vol esperar i continuar provant. “No crec que pugui fer una valoració de com em trobaré a MotorLand perquè fins que no surti a la pista i vagi fent voltes no sabrem del cert com responen la mà i el peu lesionats. D’entrada ja és prou positiu poder-hi anar i provar-ho allà mateix. Tinc moltes ganes de tornar a competir i caldrà veure com respon el meu cos a l’acumulació d’esforç i exigència”, va sentenciar Cardelús, que dijous i divendres tindrà dues sessions d’entrenaments lliures amb quatre tandes de mitja hora dijous i dues de quarta divendres.