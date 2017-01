Xavier Cornella, primer or al Borrufa

Jornada inaugural de la 25a edició –noces d’argent– del Trofeu Borrufa i primer or andorrà. La pista Les Canals de Vallnord va viure la primera victòria andorrana en l’eslàlom masculí U16, i va ser amb el triomf de Xavier Cornella (AND1). L’esquiador es va imposar en les dues mànegues. En la primera va ser l’únic a baixar dels 40 segons, amb un 39,93, i en la segona també va ser el més ràpid amb 37,25. Per tant, el temps total va ser d’1.17,18. El segon classificat va ser l’hongarès Andras Tausz, a 0,90, i el tercer l’esquiador de Nova Zelanda, William Cashomore, a 1,01.

En aquesta categoria va destacar el 13è lloc d’Arnau Mas i el 14è de Roger Bartumeu (AND1) i el 18è d’Oriol Sebastià (AND1), mentre que Pau Plana (AND2) va ser 27è, Albert Torres (AND2) 28è i Francesc Martí (AND2) 29è.

En l’eslàlom femení U16, la millor andorrana va ser Carla Mijares (AND1), que va acabar en 7è lloc amb un temps final d’1.21,79, a 1,64 de la primera, la belga Julie de Leeuw. L’altra andorrana van ser Thais Estrada (AND2), 21a.

En gegant U14 masculí, el millor andorrà va ser Lluís Torres, en sisena posició amb una marca d’1.44,51, a 2,61 del primer, l’italià Carlo Arduino. L’altre andorrà va ser Aritz Álvarez, que va ser 11è. En gegant U14 femení, la millor de casa va ser Adelaida Pallàs, amb una cinquena posició i un temps final d’1.43,58, a 2,73 de la guanyadora, l’hongaresa Noa Szollos. En 6è lloc va acabar Iria Media, la 10a va ser Jordina Caminal i la 27a, Daniela Chato.

Avui serà el torn de l’eslàlom U14 a Les Canals i del gegant U16 a la Portella del Mig, tot a Vallnord.

Carmina Pallàs, 70a a la Copa d’Europa

Carmina Pallàs es troba a Châtel (França) per participar en la Copa d’Europa de velocitat i ahir va disputar el supergegant, tot i estar malalta, en què va finalitzar en

70a posició amb un temps d’1.13,38, a 5,13 de la primera, l’austríaca Nadine Fest. Pallàs no va formar part de la combinada, però avui disputarà un supergegant. Per la seva banda, Mireia Mimi Gutiérrez es troba al país i ja està preparada per competir en els Mundials de Saint-Moritz.