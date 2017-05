28 propostes ciutadanes per escollir

A partir d’avui i fins al 9 de juny tots els ciutadans amb número de cens i majors de 18 anys poden votar els 28 projectes que han superat els requisits dels pressupostos participatius. Es pot fer via internet, a través del web www.pressupostparticipatiu.ad, o bé presencialment dipositant el vot en una urna que es col·locarà al servei de Tràmits. La majoria de les iniciatives presentades fan referència a millorar la seguretat viària amb la col·locació de més semàfors o semàfors nous o fent més visibles els carrils bici, així com les línies lluminoses de la carretera, i altres proposen millores paisatgístiques.

Les propostes guanyadores s’ordenaran per nombre de vots i es podran executar les que entrin en el pressupost marcat de 200.000 euros per ordre de puntuació i fins a esgotar la dotació. És a dir, si les tres primeres sumen aquesta quantia es podran realitzar totes tres. Entre el 10 i el 14 de juny es farà l’escrutini de la votació i el 15 de juny es farà la presentació pública dels guanyadors. Per votar només es demana el nom i cognom, el número de DNI o passaport, el número de cens, una adreça electrònica i un número de telèfon.

Entre el 3 d’abril i el 2 de maig 124 persones han presentat 161 propostes en total. D’aquestes, 56 s’han agrupat en 11, i de les 116 propostes resultants 88 no han estat acceptades. S’han denegat, segons el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, principalment perquè són superiors a 200.000 euros o bé perquè són competència comunal (en concret 41), o bé perquè no compleixen altres requisits estipulats. Per tant, finalment són 28 les propostes vàlides, que surten de 42 de reagrupades.

Torres també va remarcar que les propostes que no han estat acceptades perquè són competència comunal seran traslladades a les corporacions, perquè consideren que són “interessants”.

Un cop siguin escollides les iniciatives, l’execució de l’obra es preveu que s’efectuï aquest any perquè són pressupostos marcats per al 2017.

El ministre d’Ordenament Territorial va fer ahir un balanç satisfactori del que ha estat el primer pressupost participatiu. Torres va remarcar que “a la gent li agrada participar” i fer palesos els seus neguits, i va concloure que “el 98% de les propostes són constructives i són per progressar i millorar aspectes del país”.

Des de semàfors i monuments fins a millorar la façana del Govern

De les 28 propostes presentades, tretze es refereixen a la millora de diferents aspectes de la seguretat viària, com la col·locació de semàfors per a invidents i cartells informatius de “Creua en verd” per als nens, pintura antilliscant als passos de vianants i semàfors personalitzats amb figures que representin, per exemple, esquiadors, o posar més semàfors a la xarxa viària. Però també inclouen passos de vianants i semàfors amb dispositiu de velocitat, en concret a la carretera general 2, prop de l’estació de servei Repsol. Una seguretat viària que també té en compte la millora de la il·luminació en alguns llocs, com a la carretera general 1 a la zona de l’estadi Comunal, o la il·luminació de les línies viàries a la carretera per millorar la visibilitat nocturna. Quant als vianants, es preveu mesures de protecció com dos passos elevats. Un a la Bartra, a la carretera general 2, i un altre a la zona de l’estadi Comunal, que es proposa que sigui elevat o soterrat. I també un accés que protegeixi els vianants des de la Massana fins a Arinsal, o des d’Escaldes-Engordany fins a Meritxell, o mesures generals com la regulació del trànsit rodat a l’avinguda del Ravell, a la Massana.

Altres propostes es refereixen a millores paisatgístiques, com la il·luminació nocturna al Solà d’Andorra la Vella, la millora de l’accessibilitat del camí del Rec per la boca del túnel del Pont Pla o la millora paisatgística al voltant de Sant Romà dels Vilars, però també el tractament paisatgístic a la boca nord del túnel del Pont Pla i la construcció d’un mirador al port de Cabús amb panells explicatius.

Altres projectes proposen la definició i senyalització de les rutes BTT i la creació d’un circuit de BTT i running a la zona del port d’Envalira, al Pas de la Casa.

Finalment, destaquen propostes curioses com la construcció d’un monument emblemàtic al coll de Jou, a Juverri, per commemorar el Principat com a terra d’acollida, i finalment la millora de la façana de l’edifici administratiu del Govern amb propostes que milloren l’eficiència energètica de l’immoble però que també en canvien l’estètica. Són 28 iniciatives per millorar vies i paisatges del país.