Abaten un os a Naturlàndia per evitar que ataqués un treballador

L'os del parc d'animals de Naturlàndia que aquest dimecres al matí ha estat abatut després d'escapar-se del seu tancat ha estat abatut per un dels treballadors perquè hi havia risc per la integritat física d'un altre empleat. En un comunicat, el comú de Sant Julià de Lòria ha explicat que l'os, un mascle de 2 anys d'edat i de 150 quilograms, s'hauria escapat per un forat del tancat i hauria traspassat dues tanques elèctriques. Mentre el cap del parc i el veterinari anaven a carregar un dard d'anestèsia per controlar-lo, l'animal s'ha dirigit cap a un dels treballadors, i per aquest motiu s'ha hagut de disparar el tret mortal. El cònsol major, Josep Miquel Vila, ha assegurat davant dels mitjans de comunicació que els sistemes de seguretat han funcionat, però que es farà una revisió dels protocols per evitar que un fet així torni a succeir.

Treballadors de Naturlàndia s’han vist obligats a abatre un dels exemplars d’ossos del parc aquest dimecres al matí després que l’animal s’hagués escapat del seu recinte. En un comunicat, el parc ha comunicat que es tracta d’un fet accidental, que s’ha produït pel volts de les 10 del matí. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha comparegut davant dels mitjans per remarcar que els protocols han funcionat i que no s'ha hagut de lamentar cap dany personal. Amb tot, l'os ha matat un cabrit i també ha atacat un cabirol. Vila ha dit que el parc romandrà tancat durant 3 o 4 dies per revisar els protocols d'actuació, tot i que ha assegurat que els sistemes de seguretat han funcionat. El cònsol ha afegit que si durant l'avaluació es detecta que algun treballador no ha actuat com pertocava, s'actuarà en conseqüència. Però ha insistit que "s'ha actuat amb normalitat i contundència i, per tant, hem d'entendre que és un gran èxit", tenint en compte que cap persona ha pres mal.

Segons ha informat el comú posteriorment en un comunicat, l'os era el mascle que va néixer al parc fa dos anys, i que actualment pesava 150 quilograms. L'animal s’hauria escapat per un forat del tancat i hauria traspassat la primera tanca elèctrica de 3.400 volts i 1,5 metres d’alçada. Aquesta primera tanca l’hauria malmès un dels ossos grans, que hauria excavat per dormir. La segona protecció perquè els animals no s’escapin, de 4,5 metres d’alçada i 3.400 volts, no hauria estat un impediment per l’os petit, ja que hauria fet un petit forat i s'hi hauria escapolit.

Davant dels fets, el parc ha activat el protocol previst per aquest casos. Així, el director del parc ha emès els preceptius avisos als cossos de seguretat i emergències –banders i policia– i al cap d’operacions.

En el moment dels fets, el cap del parc i el veterinari estaven efectuant una prova de control rutinària a un altre animal, quan han vist l’os fora del seu recinte. Tots dos han donat ordres a un treballador perquè controlés l’os mentre ells anaven a carregar el dard d’anestèsia. En aquest curt espai de temps, l’animal s’ha dirigit cap a un dels treballadors i davant la situació de risc generada per la seva integritat física, un altre treballador li ha disparat un tret, que ha esdevingut mortal. Abans de ser localitzat, l’os hauria matat una ovella i atacat un cabirol. Tots els fets haurien passat dins el recinte del parc.

Des del comú també s'ha informat que els tècnics del cos de banders i del departament de Medi Ambient estan elaborant l’informe tècnic que reculli totes les dades del succés. El parc romandrà tancat temporalment per poder arranjar el forat i els animals quedaran custodiats en un espai protegit.