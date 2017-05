Acabat el reglament de protecció davant de l’exposició a l’amiant

L’executiu ja té enllestida una nova versió del reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’aquest element o materials que en continguin.

Si més no així es desprèn de la resposta donada des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior a una pregunta escrita de la consellera general del PS, Rosa Gili, respecte del retard en l’elaboració i aprovació d’aquest reglament –que recull el darrer Butlletí del Consell General–, el text del qual ja tornarien a tenir les organitzacions empresarials i sindicals des de finals del mes passat per tornar a proposar-hi alguna modificació.

I és que, segons es recorda des del ministeri, que assegura que estarà en disposició d’aprovar aquest reglament “els propers mesos”, el treball per preparar l’esborrany del reglament va iniciar-se el segon semestre del 2015, tot i que no va ser, a causa de la “complexitat” de la qüestió, fins al juliol del 2016 que es va disposar d’una primera versió del text. Aquesta, continua l’explicació de l’executiu, es va traslladar el setembre passat als agents econòmics i socials, així com a altres organismes que es podien veure afectats per les disposicions del reglament, perquè hi fessin les aportacions que consideressin escaients. Aquestes propostes, malgrat que es van presentar el novembre del 2016, s’han analitzat aquests primers mesos del 2017, en els quals el servei d’Inspecció de Treball ha mantingut reunions amb els agents per comentar les aportacions plantejades i mirar de consensuar les modificacions escaients.

Llei del notariat

D’altra banda, el tribunal de selecció de futurs notaris continuarà mantenint la presència d’experts de fora el país després que la comissió legislativa d’Interior acceptés finalment transaccionar una esmena del conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, al projecte de llei del notariat en aquest sentit.

I és que per Naudi era important “mantenir la imparcialitat” a l’hora de poder designar futurs notaris, una imparcialitat que amb la llei vigent, que preveu la presència de tres juristes estrangers en la composició del tribunal de selecció, considera que està plenament garantida i que, en canvi, podria generar més dubtes amb el projecte de llei del notariat entrat a tràmit per l’executiu que modificava la composició d’aquest tribunal reduint precisament la presència d’experts forans.

Aquesta transacció, segons queda palès amb l’informe de la ponència de la comissió legislativa sobre aquest text publicat al Butlletí del Consell General, és l’única de les cinc esmenes presentades pel parlamentari d’SDP. Així, la majoria demòcrata va rebutjar les quatre esmenes encaminades a modificar el procediment d’aplicació de la potestat disciplinària sobre els notaris en exercici perquè aquesta recaigués sobre el ministre de Justícia. Des de la majoria es va refusar, segons va explicar Naudi, per mantenir el mateix procediment utilitzat en la Llei del saig.