Acord perquè no hi hagi preguntes a Govern en les sessions ordinàries

Les preguntes dels grups parlamentaris al Govern, encara que tractin qüestions urgents, només es podran presentar en les sessions de control a l’executiu del Consell General i no en les sessions ordinàries, malgrat que el reglament de la cambra preveu aquesta possibilitat.

Així ho va acordar ahir la junta de presidents que va abordar aquesta qüestió després que en la sessió ordinària del passat 20 d’octubre s’hagués presentat una pregunta urgent per part del grup parlamentari liberal.

Segons va explicar la subsíndica general, Mònica Bonell, que va recordar un acord de la junta de presidents del 2002 per portar a terme tres sessions de control en cada període de sessions, el fet que es presentés, emparant-se en el reglament de la cambra, una pregunta el 20 d’octubre passat va fer que es replantegés “si es vol continuar o no amb l’acord del 2002”.

En aquest sentit, la subsíndica va precisar que la junta de presidents va acordar seguir amb l’acord del 2002 i va acordar que “les preguntes urgents també es tramitin de cara a les sessions específiques de preguntes al Govern”.

D’altra banda, i arran d’una petició feta des del grup liberal, la junta de presidents va acordar establir un dia i un horari fix per a la celebració de les sessions del Consell General. Així, segons va precisar Bonell, a partir d’ara, i excepte les sessions tradicionals, les sessions parlamentàries, siguin ordinàries o de control a l’executiu, tindran lloc els dijous i començaran a les nou del matí. Tanmateix, això no treu que el síndic pugui plantejar alguna sessió en un altre dia o hora, si el calendari o la urgència d’aprovació d’alguna iniciativa així ho requereix.

La junta de presidents va analitzar també la queixa del president del grup pel fet que la sessió ordinària del 27 d’octubre passat coincidís amb la celebració de la Fira d’Andorra la Vella i de la Fira del bestiar, un fet que va provocar que els consellers generals de la comissió legislativa d’Economia no poguessin assistir, com és habitual, al lliurament de premis de la Fira del bestiar. Bonell va lamentar el fet però va recordar que la sessió estava convocada molt abans i que ningú va advertir d’aquesta coincidència.

D’altra banda, la subsíndica va informar de la convocatòria d’una sessió de control per al 16 de novembre i d’una d’ordinària per al 23 del mateix mes. En aquesta darrera precisament, Bonell va avançar que es podria debatre i votar la presa en consideració de les proposicions de llei qualificades de relacions laborals, d’acció sindical i patronal i de mesures de conflicte col·lectiu, ja que aquesta setmana finalitza el termini perquè l’executiu faci públic el seu criteri sobre els tres textos.

El nou raonador es podria nomenar el 23

La subsíndica general, Mònica Bonell, va informar també que en la sessió del Consell General prevista per al 23 de novembre es podria votar el nomenament del nou raonador del ciutadà. Cal recordar que el grup parlamentari demòcrata treballava amb un llistat de gairebé una dotzena de candidats a rellevar Josep Rodríguez, entre autoproposats i els plantejats pel propi grup, i que es volia presentar a la resta de grups, que han deixat la iniciativa a DA, un llistat tancat de quatre possibles substituts. Entre els noms que opten a convertir-se en raonador del ciutadà hi ha el de l’exministre de Justícia i Interior Marc Vila, Magda Mata i Montserrat Ronchera, entre d’altres.