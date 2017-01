Admesa la querella contra Cinca per apropiació indeguda i blanqueig

Finalment, el ministre de Finances, Jordi Cinca, haurà de declarar davant del Tribunal de Corts en relació amb la seva activitat laboral al capdavant del Grup Orfund.

Si més no així hauria de ser després que, segons va confirmar el bufet Elpidio Silva Advocats en un comunicat, el Tribunal de Corts ha acceptat a tràmit la querella criminal que l’antic president de la societat, Joan Samarra, va interposar contra el titular de Finances i portaveu de l’executiu i contra Manuel Terren per un presumpte delicte d’administració deslleial en concurs amb un delicte d’apropiació indeguda i un delicte de blanqueig.

En la nota del bufet d’advocats s’assegura que Orfund va fer fallida “a causa de les presumptes actuacions delictives de Cinca relacionades amb la sostracció de lingots d’or i diamants procedents de Libèria a una empresa B en benefici propi”.

Cal recordar que quan es va interposar la querella, el novembre passat, es va dir que qui va ser president del Grup Orfund “només pretén defensar els seus legítims interessos ja que, a més de produir la fallida de l’empresa, també van provocar la declaració de la seva fallida personal, amb el consegüent perjudici patrimonial i moral que li ha comportat”.

El mateix dia de la presentació de la querella, i en la seva compareixença setmanal com a portaveu de l’executiu, Cinca va assegurar no tenir coneixement del seu contingut, tot i que sí que va voler deixar clar que el que s’insinuava en el comunicat fet públic aleshores per la representació legal de Samarra era “fals”.

Així mateix Cinca, que també va deixar entreveure que si mai es donava una acció penal d’aquestes característiques es replantejaria la idoneïtat de continuar o no en el Govern, va assegurar també no haver rebut mai cap comunicació dels jutjats de Barcelona en relació amb la presentació d’una querella similar, i va situar aquest fet com “un episodi més dels que ja s’han viscut i encara queden per viure”, emmarcant-lo novament en una suposada campanya contra l’estabilitat de l’executiu demòcrata.

El Govern reafirma el suport al ministre

Després de l’admissió a tràmit de la querella, el Govern va reiterar ahir la confiança en Jordi Cinca. En un comunicat, on s’assegura que “fins aquest moment no se li ha donat trasllat ni dels fets objecte de la querella ni de l’aute que l’admet a tràmit”, l’executiu recorda que l’admissió a tràmit constitueix un tràmit preliminar que té lloc en gairebé tots els casos, si es compleixen els requisits formals escaients. A més insisteix que el fet que la querella s’admeti a tràmit “no significa en cap cas que hi hagi indicis de delicte”, i encara menys que “el ministre serà jutjat pels fets objecte de la querella”, fet que només s’esdevindria si es dictés un aute de processament, un cop s’haguessin intruït les diligències prèvies escaients. Per tot, el Govern lamenta la “interpretació errònia i esbiaixada” que determinats mitjans fan de la qüestió i es mostra convençut que les acusacions estan mancades de fonament.