Álvarez firma una declaració per combatre l’obesitat infantil

El ministre de Salut, Carles Álvarez, va informar ahir durant la reunió del consell de ministres, sobre el contingut de la reunió dels petits estats de la Regió Europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a la qual va participar el passat dilluns a Malta. Álvarez va explicar al Govern que els mandataris responsables de Salut dels vuit països van signar una declaració per combatre l’obesitat infantil, un problema que afecta més d’1 de cada 3 nens en edat escolar en la majoria d’aquests països.

En la Declaració, els ministres acorden unir esforços i promoure iniciatives globals per fer front a l’obesitat infantil. El text convida els governs a impulsar polítiques restrictives en la comercialització d’aliments rics en greixos saturats i sucres lliures. També s’han considerat mesures com promoure un etiquetatge clar dels productes alimentaris. Aquests esforços estan en línia amb el Pla d’Acció Europea sobre Alimentació i Nutrició 2015-2020, l’Estratègia d’Activitat Física per a la Regió Europea de l’OMS 2016-2025 i les conclusions adoptades recentment pel Consell Europeu per aturar l’augment del sobrepès i l’obesitat infantil. La Declaració també preveu la contribució a millorar els hàbits alimentaris de les seves zones geogràfiques i a augmentar els nivells d’activitat física a les poblacions a través de canvis en els entorns.

En la seva intervenció durant la reunió de l’OMS, Carles Álvarez va anunciar davant els diferents representants el projecte del camí saludable, un projecte transversal que té com a objectiu promoure els hàbits saludables a través de l’activitat física, que s’inaugurarà el pròxim 3 de juliol amb la presència del cap de l’oficina de l’OMS a Barcelona, Tamas Evetovits, en representació de la directora Regional per Europa, Zsuzsanna Jakab. A l’actualitat, a Andorra les dades de prevalença del sobrepès i obesitat entre els menors d’11 i 12 anys són del 32% (segons el curs 2014-2015) i, en general, el 13% de tota la població en edat escolar (entre maternal i sisè de primària) en pateix. Aquests percentatges són molt similars als dels països veïns.