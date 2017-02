Andorra destinarà un màxim de 10,5 milions a la millora de l’RN-20

Andorra aportarà un màxim de 10,5 milions d’euros, la meitat d’un paquet de 21 milions destinat a millorar la viabilitat hivernal, al projecte global de millora de la carretera RN-20, que té un cost estimat de 160 milions d’euros.

Així ho va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després de la reunió que va mantenir a Foix amb el prefecte de la regió Occitània, Pascal Mailhos; la prefecta de l’Arieja, Marie Lajus; el president del consell del departament de l’Arieja, Henry Nayrou, i el director interdepartamental de Carreteres del Sud-oest, Hubert Ferry-Wylczeck, així com l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero.

El ministre va explicar que el Principat havia condicionat el finançament paritari d’aquesta partida de 21 milions al fet que es donés “prioritat absoluta” al corredor d’allau H2, situat just abans de l’Ospitalet baixant d’Andorra, aspecte acceptat per les autoritats franceses.

Espot, que va agrair la bona predisposició a abordar aquest projecte, va precisar que aquesta actuació, que ja podria començar a executar-se el 2018, comportarà treballs per acabar amb el risc d’allaus del corredor H2, així com d’altres per evitar la caiguda de blocs rocosos i també l’habilitació d’àrees específiques perquè els vehicles puguin aturar-se per posar cadenes en cas de necessitat sense dificultar la circulació.

Espot, que va avançar que les properes setmanes ja es podria signar el conveni internacional que donarà cobertura a la inversió de 10,5 milions, va destacar “el benefici” que suposarà per a Andorra aquesta millora, sobretot per al Pas de la Casa, ja que “permetrà acabar amb els talls”.

Pel que fa al projecte global, el ministre va avançar que inclourà una desviació a l’alçada del túnel de Tarascó i millores en els trams de revolts, així com la incorporació de carrils dobles en diferents punts de la carretera, fet que “escurçarà, i força, el trajecte d’Andorra a Tolosa”.