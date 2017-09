Andorra dona suport al Tractat de Prohibició dels Assajos Nuclears

Andorra es va refermar en el seu compromís a favor de la prohibició dels assajos nuclears participant en la 10a conferència per facilitar l’entrada en vigor del Tractat de Prohibició dels Assajos Nuclears, celebrada en el marc de la 72a Assemblea General de les Nacions Unides i en què va prendre part una delegació andorrana encapçalada per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach. En la reunió, a què van assistir mandataris de països d’arreu del món, es va adoptar una declaració per incloure l’entrada en vigor del tractat.

Per altra banda, la ministra també va reafirmar el compromís andorrà amb el reforçament de la Cort Penal Internacional reiterant el suport a l’entrada en vigor de les esmenes de Kampal a l’Estatut de Roma, que permetran a la Cort Penal Internacional actuar d’ofici en casos de crims d’agressió que violin de forma clara la Carta de les Nacions Unides. Ubach, que va assistir a l’esmorzar de la xarxa informal de ministres d’Afers Exteriors a favor de la Cort Penal Internacional organitzat per la seva homòloga de Liechtenstein, va insistir en la necessitat de l’entrada en vigor d’aquestes esmenes que obriran la porta que la Cort Penal Internacional pugui actuar en aquells supòsits més greus sense necessitat de ser activada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Andorra ha donat suport, al llarg dels últims anys, al procés de signatura i entrada en vigor de les esmenes, que suposen un clar reforçament de la jurisdicció i l’efectivitat de la Cort Penal Internacional. La iniciativa, promoguda per la diplomàcia de Liechtenstein, suposa un enfortiment clar dels mecanismes multilaterals, en la línia del que ha estat la trajectòria d’Andorra en l’àmbit internacional, segons destaca el Govern en un comunicat.

Ubach també va treballar sobre l’agenda de les negociacions amb Europa amb els seus homòmegs de Mònaco i San Marino, de cara a la pròxima ronda de negociacions, la setmana del 9 d’octubre, i es van emplaçar a la pròxima trobada en el marc de la cimera tripartida de caps de Govern, que se celebrarà a Andorra al novembre.

Finalment, la ministra es va reunir amb la seva homòloga de Guatemala, Sandra Erica Jovel, que va manifestar veure amb bons ulls la candidatura andorrana per acollir la Cimera iberoamericana.