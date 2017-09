Andorra la Vella celebra l'admissió a tràmit de l'empara en relació als límits territorials amb Sant Julià de Lòria

El comú d’Andorra la Vella valora positivament l’admissió a tràmit, per part del Tribunal Constitucional, del recurs d’empara interposat contra la sentència del 16 de desembre del 2016, dictada per la sala administrativa del Tribunal Superior, per la qual declarava ajustada a dret la delimitació efectuada pel comú de Sant Julià de Lòria d’un polígon d’actuació urbanística en una zona de la Margineda. Així ho ha manifestat a través d'un comunicat emès aquest dijous i després que l'admissió fos publicada al BOPA aquest mateix dimecres.

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara del comú d’Andorra la Vella, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en dret, contra la sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior del 16 de desembre del 2016 per la qual es considerava ajustada a dret la delimitació territorial feta pel comú de Sant Julià de Lòria d’un polígon d’actuació urbanística a la zona de la Margineda. Des de la corporació de la capital s’ha emès un comunicat aquest dijous valorant positivament aquesta admissió a tràmit que ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Tal com recorden des de la corporació comunal d’Andorra la Vella els esmentats terrenys van ser inclosos el 2012 pel comú lauredià al seu pla d’urbanisme parroquial i, malgrat que Andorra la Vella va formular-hi al·legacions, finalment no va acudir a la via judicial per impugnar el pla d’urbanisme lauredià en la part que regulava urbanísticament terrenys que Andorra la Vella defensa que es troben en el seu terme, sinó que va presentar altres arguments.

Des del comú de la capital manifesten que es considera "un acte de responsabilitat" acudir fins a la darrera instància judicial andorrana "en defensa dels interessos de la parròquia".