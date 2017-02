Andorra la Vella destinarà la descongelació de la transferència comunal a infraestructures: ponts, aparcaments i Serradells

Andorra la Vella, com la resta de comuns del país, rebrà l'increment corresponent a la descongelació de les transferències comunals per part del Govern i, tot i que l'equip comunal encara no té del tot definit en què s'utilitzarà aquesta partida, la cònsol major, Conxita Marsol, ha avançat aquest diumenge que "bàsicament s'invertiran en infraestructures, algun pont que hem de reforçar, a escurçar el termini per a les millores de Serradells i a aparcaments". El Comú de la capital rebrà més d'un milió d'euros de l'Executiu arran del rebuig, el dijous passat, del Consell General de seguir amb les transferències comunals congelades.

"El cap de Govern ens va dir divendres passat que ens farien les transferències que al final el Consell va decidir que se'ns havien d'atorgar", ha al·ludit aquest diumenge la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, a la quantitat que rebran els comuns després de la negativa del Consell General de continuar amb la congelació de la partida que cada any transfereix el Govern als comuns. La capital rebrà més d'un milió d'euros que destinarà a infraestructures com ponts, aparcaments i les millores al complex esportiu dels Serradells, segons ha avançat Marsol.

"El Comú d'Andorra la Vella destinarà la transferència bàsicament a inversió, la part que Govern no dediqui a inversió la farem nosaltres, perquè la nostra parròquia necessita les inversions que no s'han fet, precisament després tots els anys que hem perdut, una mica, en aquest sentit", ha al·ludit Marsol a la congelació de la quantitat transferida, des de l'acord institucional fixat el 2014.

Entre les infraestructures que el Comú vol invertir no hi consta l'embelliment de l'avinguda d'Enclar i l'enllaç entre Santa Coloma i Andorra la Vella perquè, segons ha explicat Marsol el cost d'aquestes obres "ja està previst en el pressupost d'aquest any". La partida comunal "està tancada, però com que és un projecte conjunt entre una unitat d'actuació i uns particulars s'està endarrerint una mica, en tot cas, les últimes notícies que tinc és que ben aviat ho començarem", ha dit Marsol.