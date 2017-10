Andorra la Vella i el Consell ofereixen una recepció als assistents a la sessió de tardor de l'OSCE-PA

Els diferents assistents a la sessió de tardor de l'OSCE-PA han pres part aquest dimarts al vespre a la recepció oferta pel comú d'Andorra la Vella i el Consell General i en què han fet parlaments la cònsol major, Conxita Marsol; la presidenta de l'assemblea parlamentària de l'OSCE, Christine Muttonen; la cap de la delegació andorrana a l'OSCE-PA, Meritxell Palmitjavila i la subsíndica general, Mònica Bonell. En els parlaments s'ha destacat, entre d'altres, que Andorra compta amb un dels parlaments més antics d'Europa, o que acollir cites com aquesta mostra la capacitat del Principat per ser la seu d'esdeveniments internacionals, tal com ha fet èmfasi Marsol. També s'ha posat en relleu la importància dels temes que es tractaran en els tres dies de durada d'aquesta sessió de tardor: ciberseguretat, canvi climàtic i educació.