Andorra la Vella millorarà l'accés pel carrer Doctor Vilanova i crearà una entrada “moderna i cridanera”

El comú d'Andorra la Vella ha signat un conveni amb la família Vinyes pel qual rebrà la cessió del carrer Doctor Vilanova i de part del terreny adjunt on actualment s'ubica un pàrquing d'autobusos, amb l'objectiu de millorar l'accés al centre de la parròquia i crear una entrada “moderna i cridanera”, segons la cònsol major, Conxita Marsol. Aquest carrer té una amplada de 10 metres i passarà a tenir-ne 16 per millorar l'accessibilitat sobretot als vianants, ja que els vehicles seguiran tenint disponibles dos carrils. Pel que fa a la cessió de la superfície de 2.567 metres quadrats, encara es desconeix la seva finalitat, ja que aviat es convocarà un concurs d'idees per redissenyar tota la zona, que es pugui adjudicar aquest any i s'executi el proper.

Està previst convocar aviat un concurs d'idees per dissenyar la nova imatge de la zona, amb l'objectiu d'adjudicar el projecte durant aquest any i executar-lo el proper. Segons ha explicat Marsol, la intenció és que una de les entrades més importants de la parròquia sigui “moderna i cridanera”, i per això assegura que estan oberts a tot tipus d'idees.

El conseller d'Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, ha explicat que el carrer Doctor Vilanova passarà de tenir 10 metres d'amplada a 16, tot i que seguirà tenint dos carrils per als vehicles i s'ampliaran les voreres per millorar l'accessibilitat dels vianants. Marsol ha remarcat que “volem apostar cada vegada menys per una ciutat de vehicles, i per una mobilitat innovadora que permeti salvar els desnivells”.

Pel que fa a la cessió dels 2.567 metres quadrats de terreny, encara es desconeix la seva finalitat, ja que “estem oberts a tot tipus de possibilitats originals”. El que sí que han descartat és una zona d'estacionament perquè, tot i presentar l'informe que assenyala un dèficit d'aparcaments, ha explicat que precisament aquesta zona compta amb places suficients.