Andorra la Vella pagarà una prima de fins a 500 euros als treballadors d'Higiene per evitar que marxin

El departament d'Higiene del comú d'Andorra la Vella compta ara com ara amb cinc vacants arran, no només de jubilacions, sinó del fet que els treballadors hagin optat a places a d'altres departaments o, fins i tot, hagin marxat a d'altres comuns, on el sou és més important. Per aquest motiu, i de manera provisional durant sis mesos, s'ha aprovat que puguin cobrar una prima de fins a 500 euros, per evitar noves 'fugues'. De manera paral·lela, s'ha creat una comissió que ha d'analitzar, preciament durant un període de sis mesos, la política retributiva a la corporació comunal i en la qual hi han de participar tots els consellers comunals.

El comú d’Andorra la Vella ha decidit aprovar una modificació del reglament de sistemes de compensació de tal manera que les persones que treballen al departament d’Higiene puguin rebre una prima que va dels 150 als 500 euros. Aquesta mesura s’ha pres davant les dificultats que està tenint el comú per trobar persones que vulguin integrar aquest departament i també davant la ‘fuga’ de personal a altres llocs del comú o fins i tot a d’altres corporacions.

Així, tal com va explicar el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, en la sessió de consell de comú celebrada dijous, ara com ara en aquest departament hi ha cinc vacants arran de jubilacions, del fet que hi hagi hagut migracions a d’altres departaments i que dues persones hagin marxat a treballar al comú d’Escaldes-Engordany. Astrié va afegir que hi ha corporacions comunals en què els sous són més importants que els que paga Andorra la Vella i que, per tant, aquesta mesura de pagar primes ha de servir per evitar que encara hi hagi més personal que marxi.

La decisió d'abonar aquests suplements es pren de manera provisional durant sis mesos, que és el termini durant el qual la comissió comunal en la qual han de treballar els consellers de comú (majoria i oposició) –i que va ser proposada per la cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió de comú– ha d'acabar de definir la política retributiva dels diferents departaments comunals.

Astrié va recordar que davant la manca d’efectius, i tenint en compte la política decidida de la corporació per mantenir nets els carrers, s’ha hagut de recórrer a la contractació d’empreses externes que han ajudat en aquestes tasques, especialment amb màquines de pressió. El conseller també va incidir en el fet que ara arriba “una època complicada” ja que, a més a més de les feines de neteja, s’haurà de fer la treta de neu i, per tant, “és urgent” que es puguin cobrir les places vacants.

Des de l’oposició, el conseller de Cd’I+Liberals Jordi Minguillon van posar en relleu que entenen el problema però no estan d’acord amb “la fórmula emprada” i va celebrar la proposta de fer una comissió per estudiar la política salarial. Des del PS+I Dolors Carmona va destacar que els preocupa que es pugui optar per “vestir un sant per desvestir-ne un altre” i va afegir que la comissió que s’ha proposat és totalment necessària.