Andorra la Vella preveu obligar els propietaris de gossos a ruixar les miccions

El Comú d’Andorra la Vella treballa en una nova ordinació per regular la higiene a la via pública (i que agruparà textos ja existents) en la qual es recollirà l’obligació dels propietaris de gossos de ruixar les miccions de la seva mascota. Aquesta nova norma veurà la llum en els propers mesos i un cop entri en vigor suposarà que aquells que no compleixin amb aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de 60 euros, el mateix import que s’aplica a aquells que no recullen els excrements. Si s’és reincident, la quantitat podrà ser augmentada.

Abans, però, d’aplicar la nova ordinació, des de la corporació volen incidir en la conscienciació i per això lliuraran una ampolla de 600 mil·lilitres als propietaris de gossos perquè hi puguin dur el líquid per ruixar l’orina de l’animal quan miccioni a la via pública. El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, va recordar que l’orina dels gossos no només afecta les “taques a la via pública o olors” sinó que malmet el mobiliari urbà. De fet, va recordar que aquest estiu el Comú va haver de destinar més de 15.000 euros a la neteja a alta pressió dels carrers, una despesa a la qual cal afegir el que suposa reparar o reposar el mobiliari urbà que es fa malbé amb l’orina dels animals. Aquesta ampolla, de la qual el Comú ha adquirit 3.000 unitats a un cost de 3.400 euros, es començarà a repartir a la Fira d’Andorra la Vella entre tots aquells propietaris que acreditin que el seu animal està censat a la parròquia (el cens comunal té 3.200 gossos donats d’alta).