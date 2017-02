Andorra la Vella treu un concurs per a la concessió del Centre de Congressos per fer-hi un casino

El Comú d'Andorra la Vella ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un edicte per a un concurs nacional per adjudicar un dret de concessió i eventualment la concessió de l'espai que configura l'actual Centre de Congressos d'Andorra la Vella, per "tal de poder-hi emplaçar el casino de joc", segons consta en el redactat. Les ofertes es poden presentar fins al 17 de març.

El Comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar un dret de concessió i eventualment la concessió de l'espai que configura l'actual Centre de Congressos d'Andorra la Vella per "tal de poder-hi emplaçar el casino de joc", tal com consta en l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Segons aquest mateix edicte les ofertes es poden presentar fins al 17 de març al Departament de Secretaria General del Comú i l'obertura dels plecs es farà el dia 20 del mateix mes.

Tal com consta en l'objecte del concurs, el Comú d'Andorra la Vella té la voluntat que aquest espai pugui encabir el futur casino. Segons informa aquest dimecres el 'Diari d'Andorra', aquest és un primer pas en espera que el Govern tregui el plec de bases i convoqui el concurs per adjudicar el casino.

Cal recordar que a l'hora de tirar endavant la privatització d'aquest espai, des de la majoria es va defensar no només els escassos ingressos que havia registrat des de la seva posada en marxa sinó també el fet que es creia que no generava "valor afegit" a la parròquia.