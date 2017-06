Andorra la Vella troba traves al soterrament del trànsit a la Rotonda

El comú d'Andorra la Vella ja té sobre la taula l'estudi de viabilitat sobre el soterrament del trànsit a la Rotonda. Els estudis realitzats per experts confirmen que el projecte, destinat a millorar la convivència entre vehicles i vianants, és "viable i assumible", asseguren des de la corporació. Però l'estudi també exposa diversos problemes que en dificulten l'execució. Un d'ells és la dificultat d'accés a alguns aparcaments d'edificis particulars.

L'estudi de viabilitat encomanat pel comú d'Andorra la Vella determina que la construcció d'un pas soterrat per al trànsit a la Rotonda és viable i assumible, si bé alguns factors en dificultarien l'execució, com el fet que algunes entrades a aparcaments d'edificis "quedarien perjudicades", planteja la corporació.

Malgrat tot, encara no hi ha res descartat. L'empresa Suport Enginyers Consultors considera que una de les propostes més assumibles passaria per soterrar el trànsit provinent del carrer Dr. Mitjavila en direcció al carrer Prat de la Creu. Però aquest opció obligaria a convertir la part alta de l'avinguda Meritxell fins a l'encreuament amb el carrer de la Creu Grossa en exclusiva per a vianants. És una decisió, indica el comú, "condicionada a diferents factors", com l’opinió dels comerciants i veïns i els estudis de mobilitat que avalin una circulació rodada fluïda. L'estudi de viabilitat del soterrament del trànsit a la Rotonda ha tingut un cost de 4.075 euros.