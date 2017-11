Andorra participa en la Conferència de Dones de la Francofonia a Bucarest

La ciutat de Bucarest acull la Conferència de Dones de la Francofonia, sota el títol "Creació, innovació, emprenedoria, creixement i desenvolupament: les dones s'imposen!". Andorra, a través de la seva Ambaixada a França, participa d'aquest esdeveniment que té lloc avui i demà a la capital de Romania. Durant aquestes dues jornades de treball, unes cinc-centes persones, entre representants dels Estats i Governs membres de l'Organització Internacional de la Francofonia, i representants dels òrgans i dels operadors francòfons, debaten aspectes relatius als drets de les dones i l'accés al mercat de treball, la innovació i l'emprenedoria femenina i el lideratge de les dones en la governança econòmica.

Amb la voluntat de formular recomanacions estratègiques a favor de l'autonomia i empoderament econòmic de les dones (drets, reforçament de capacitats, emprenedoria, lideratge), s’ha donat el tret de sortida a la Conferència de Dones de la Francofonia que es celebra aquest dimecres i aquest dijous a la capital de Romania. Les recomanacions permetran elaborar un Pla d'acció francòfon que ha de recollir diferents iniciatives a favor del rol de la dona dins la societat.

Unes reflexions que es recolliran dins l'Estratègia francòfona per la igualtat entre homes i dones, que es preveu que s’adopti durant la XVIIa Cimera de la Francofonia de caps d'Estat i de Govern que tindrà lloc a la tardor 2018 a Erevan. La conferència també té com a objectiu establir una Xarxa francòfona de dones emprenedores, que impulsi l'intercanvi d'experiències en la creació, finançament i expansió d'una empresa.

La Conferència de Dones de la Francofonia a Bucarest ha estat impulsada per la secretària general de l'Organització Internacional de La Francofonia, Michäelle Jean, i pel president de Romania, Klaus Iohannis, per tal de promoure tant l'empoderament econòmic de la dona, com la igualtat entre homes i dones. Aquest fòrum ha de permetre compartir sinergies i bones pràctiques de les polítiques i iniciatives d'Estats i Governs francòfons.