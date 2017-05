Andorra presenta davant de l’OMS el ‘Camí saludable dels drets humans’

El ministre de Salut, Carles Álvarez, acompanyat de l’ambaixador Enric Tarrado, va participar en les primeres jornades de debat de la 70a trobada de l’Assemblea Mundial de la Salut de l’OMS, reunida un any més a Ginebra, que tindrà lloc fins al 31 de maig. L’assemblea és l’òrgan decisori suprem de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Durant la jornada d’ahir es va fer la votació per escollir el nou director general d’aquest organisme per a un mandat de cinc anys.

Álvarez va mantenir una reunió bilateral amb la directora regional de l’Organització Mundial de la Salut Susan Jakab. Durant la trobada van poder tractar de temes d’interès mutu i el ministre va exposar la iniciativa del Camí saludable dels drets humans, un projecte transversal en què conflueixen la promoció dels drets humans, els hàbits de vida saludables, l’entorn natural i el patrimoni cultural.

El ministre va anunciar a la directora regional que la delegació andorrana presentarà aquesta iniciativa avui davant l’assemblea, tenint en compte que se celebra en el marc de la nova agenda d’Objectius per al Desenvolupament Sostenible, amb disset objectius, entre les quals hi ha el dret a la salut, entès com el dret a la protecció i promoció de la salut, a la prevenció de les malalties i l’impuls de l’accessibilitat als serveis de salut, als productes i a les noves tecnologies.

Álvarez i l’ambaixador Enric Tarrado també es van poder trobar amb la directora general sortint de l’OMS, Margaret Chan, amb qui van poder comentar diversos aspectes dels temes de debat de l’assemblea.

El camí saludable dels drets humans d’Andorra tindrà un recorregut de 30 quilòmetres i unirà dos punts simbòlics entre el nord del país (Sorteny, a Ordino) i el sud (coll de Jou, a Sant Julià de Lòria), i que en la història recent han estat llocs de pas de refugiats des de terres franceses i espanyoles cap a Andorra, fet que va marcar el Principat com una terra d’acollida. Els 30 quilòmetres del camí coincideixen amb els 30 drets humans que recull la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides.

Estades per a estudiants de medicina al SAAS

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ofereix aquest estiu estades d’orientació professional als estudiants de medicina del país. La iniciativa es duu a terme per primera vegada amb l’objectiu d’explicar als estudiants com funciona el SAAS, les sortides professionals dins la institució i el model sanitari andorrà. S’ha enviat una carta a un total de 27 alumnes de medicina informant-los de la possibilitat de fer l’estada d’orientació professional. L’objecte és que els estudiants puguin orientar la seva formació tenint en compte les necessitats de la institució i la possibilitat d’integrar-se en un futur, si ho desitgen, a la plantilla.