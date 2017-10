Andorra s’uneix a una campanya sobre la cooperació iberoamericana

El Govern s’ha sumat a la campanya Diferentemente Iguales, presentada ahir per la Secretaria General Iberoamericana i que s’executarà de manera simultània als 22 països de la Comunitat Iberoamericana. La campanya vol donar a conèixer l’impacte de la cooperació en els àmbits de la cultura, del coneixement i de la cohesió social. La cooperació iberoamericana tradueix en accions concretes els compromisos assumits pels països durant les cimeres iberoamericanes de caps d’Estat i de Govern, en les quals participa Andorra. Diferentemente Iguales es construeix sobre el sentiment d’identitat i de pertinença compartit a Iberoamèrica, i utilitza la música com a eix central. Aquesta campanya digital s’adreça a un públic jove, que representa el 70% dels beneficiaris de la cooperació cultural iberoamericana. 160 milions d’iberoamericans tenen entre 15 i 29 anys i representen la força clau per al desenvolupament i futur de la regió, va indicar el Govern en un comunicat. “Som diferents, fet que ens enriqueix, i alhora som iguals, fet que ens uneix, per aquest motiu som diferentment iguals”, va dir la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el llançament de la campanya. “La cooperació iberoamericana inclou una trentena d’àrees que van des del cine, la música o les artesanies, fins a les beques per a estudis, investigació, intercanvi de coneixement i capacitats; tot allò que millora les nostres societats i genera més oportunitats”, va afegir.

Aquest any se celebra per primer cop, i de forma simultània als 22 països membres, la Setmana de la Cooperació Iberoamericana, del 30 al 5 de novembre. Andorra, a través del Govern, s’hi afegeix mitjançant una campanya de difusió que inclou comunicacions a les xarxes socials de missatges relatius a la cooperació iberoamericana, difusió de la cançó i del videoclip oficials, entrevistes i incloent material de la campanya a les pàgines web del Govern més vinculades als espais iberoamericans més rellevants.